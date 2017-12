Zuzu Izmailova nägi omajagu vaeva, et õele kanepit muretseda

Züleyxa Izmailova, hüüdnimega Zuzu eduluga võiks kõlada umbes nii: neoonrohelisest ökoaktivistist Tallinna kõige lahedamaks abilinnapeaks. Izmailova poliitiline tähelend sai alguse Noorte Roheliste liikumisest, mille liikmeid muuseas ka neoonrohelisteks nimetatakse. Zuzu aktiivsel ja värvikal juhtimisel taastus roheliste populaarsus täielikult.

Zuzu Izmailova «noor ja roheline» poliitik | FOTO: Scanpix

Suur looduse- ja loomaarmastaja on Zuzu juba lapsepõlvest peale. Tema süvahuvi rohelise mõtlemise propageerimise vastu tekkis ajal, mil naine hakkas märkama poelettidel loomkatsetega testitud tooteid. Otsustav samm poliitikasse astuda oli aga hoopis kurvemast sündmusest ajendatud.

Izmailova noorem õde suri vähki. Õde kannatas raskete valude all, mille ainsaks leevenduseks oli kanep. Zuzu nägi omajagu vaeva, et õele kanepit muretseda. Kui ta hiljem ravikanepi teemat roheliste erakonna ametlikus kampaanias nägi, sai tähtis otsus langetaud. Naine tundis end kohustatuna see teema laiemalt üles võtta.

Zuzu Izmailova võitleb ravikanepi legaliseerimise eest | FOTO: Tairo Lutter

Tõsisel poliitikamaastikul kiputakse Eesti rohelisi hipsteriteks tembeldama. Zuzu peab tihti tõestama, et kergemeelsest hipsterist on asi tema puhul kaugel. Noor poliitik on empaatiline ja julgete väljaütlemisega rahvavalgustaja. Tema kergemeelsete kampaaniavideote taga on tunda hea turundustaustaga naise kätt.

Boonuseks näeb Izmailova seda kõike tehes ka väga stiilne välja. Pressifotograafidel on kirevat Zuzut hallist poliitikute massist lihtne tabada. Zuzu ise on muuseas õppinud Tallinna Polütehnikumis fotograafiat ning töötanud moefotograaf Laura Kallasvee assitendina.

Aaserbaidžaani-Eesti segaverd keevaline kaunitar Züleyxa lapsepõlevakodust eksootilisest Bakuust on palju räägitud. Kuid naine on veetnud ka osa oma noorusest ja kooliajast Maardus. Maardu tööstusasula legendaarne fosforiidikaevandus ja keemiatöösusest saastatud õhk on kindlasti ka mõjutanud Züleyxa poltiiliste vaadete väljakujunemist.