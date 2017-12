Palju õnne! Airi Vipulkumar Kansar sai vanaemaks

Aasta viimane kuu tõi rõõmsa sündmuse lauljatar Airi Vipulkumar Kansari perre - tema vanim poeg 21-aastane Oliver sai isaks.

Oliver on sündinud lauljanna esimesest abielust Alar Ojametsaga. Tänasel päeval on Airi aga õnnelikus abielus indialase Vipulkumar Kansariga, kellega aastaid tagasi sai tuttavaks internetiportaalis. Abielust on sündinud poeg Aryan ja tütar Adrika.

Airi ja Vipulkumar Kansar | FOTO: facebook