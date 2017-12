TOP 13: selle aasta kõige suurema eelarvega filmid

See nimekiri on koostatud langevas järjekorras, alustades kõige väiksema eelarvega filmist ning lõpetades kõige suuremaga.

13. King Arthur: Legend of the Sword - eelarve: $ 175 mil

Charlie Dunham | FOTO: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Peaosas: Charlie Dunham

Lavastas: Guy Ritchie

Sissetulek: 179 miljonit

Kasu: 4 miljonit

Hinnang: rahaliselt ebaõnnestunud

12. Coco - eelarve: 175 mil

Coco | FOTO: Wikimedia Commons

Peaosas: Anthony Gonzalez

Lavastas: Lee Unkrich

Sissetulek: 607 miljonit

Kasu: 432 miljonit

Hinnang: rahaliselt õnnestunud

11. Spider-Man: Homecoming - eelarve: 175 mil

«Ämblikmees: Kojutulek». | FOTO: Kaader filmist

Peaosas: Tom Holland ja Michael Keaton

Lavastas: Jon Watts

Sissetulek: 1,3 miljardit

Kasu: 1,125 miljardit

Hinnang: rahaliselt õnnestunud

10. Valerian and the City of a Thousand Planets - eelarve: 180 miljonit

«Valerian ja tuhande planeedi linn» | FOTO: outnow.ch

Peaosas: Dane DeHaan ja Cara Delevingne

Lavastas: Luc Besson

Sissetulek: 255,5 miljonit

Kasu: 75,5 miljonit

Hinnang: rahaliselt ebaõnnestunud

9. Thor: Ragnarok - eelarve: 180 miljonit

«Thor. Ragnarök» Kangelased vikerkaaresillal | FOTO: outnow.ch

Peaosas: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo ja Tom Hiddleston

Lavastas: Taika Waititi

Sissetulek: 1,151 miljardit

Kasu: 971 miljonit

Hinnang: rahaliselt õnnestunud

8. Blade Runner 2049 - eelarve: 185 miljonit

«Blade Runner 2049» reklaamplakat | FOTO: wikipedia.org.

Peaosas: Ryan Gosling ja Harrison Ford

Lavastas: Denis Villeneuve

Sissetulek: 349,5

Kasu: 164,5

Hinnang: pigem õnnestunud

7. Kong: Skull Island - eelarve: 185 miljonit

Kaader filmist Kong: Skull Island | FOTO: outnow.ch

Peaosas: Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, John Goodman, Brie Larson

Lavastas: Jordan Vogt-Roberts

Sissetulek: 729 miljonit

Kasu: 544 miljonit

Hinnang: rahaliselt õnnestunud

6. The Mummy - eelarve: 195 miljonit

The Mummy (2017) | FOTO: Wikimedia

Peaosas: Tom Cruise

Lavastas: Alex Kurtzman

Sissetulek: 489 miljonit

Kasu: 294 miljonit

Hinnang: rahaliselt õnnestunud

5. Guardians of the Galaxy Vol 2 - eelarve: 200 miljonit

«Galaktika valvurid vol 2». Vasakult Gamora (Zoe Saldana), Nebula (Karen Gillan), Peter Quill (Chris Pratt), Drax (Dave Bautista) ja Rocket (Bradley Cooperi hääl). | FOTO: outnow.ch

Peaosas: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper ja Kurt Russell

Lavastas: James Gunn

Sissetulek: 1,253 miljardit

Kasu: 1,053 miljardit

Hinnang: rahaliselt õnnestunud

4. Transformers: The Last Knight - eelarve: 217 miljonit

Kaader filmist «Transformerid: Viimane rüütel». | FOTO: outnow.ch

Peaosas: Mark Wahlberg, Josh Duhamel, Stanley Tucci ja Anthony Hopkins

Lavastas: Michael Bay

Sissetulek: 734 miljonit

Kasu: 517 miljonit

Hinnang: rahaliselt õnnestunud

3. Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales - eelarve: 230 miljonit

«Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales» reklaamplakat | FOTO: wikipedia.org

Peaosas: Johnny Depp, Javier Bardem ja Geoffrey Rush

Lavastas: Joachim Rønning ja Espen Sandberg

Sissetulek: 967,2 miljonit

Kasu: 737,2 miljonit

Hinnang: rahaliselt õnnestunud

2. The Fate of the Furious - eelarve: 250 miljonit

«Kiired ja vihased 8» | FOTO: outnow.ch

Peaosas: Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Chris "Ludacris" Bridges, Kurt Russell ja Charlize Theron

Lavastas: F. Gary Gray

Sissetulek: 1,461 miljardit

Kasu: 1,211 miljardit

Hinnang: rahaliselt õnnestunud

1. Justice League - eelarve: 300 miljonit

"Õigluse liiga" esitlus | FOTO: Scanpix

Peaosas: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Ezra Miller ja Jason Momoa

Lavastas: Zack Znyder

Sissetulek: 853 miljonit

Kasu: 558 miljonit

Hinnang: rahaliselt õnnestunud