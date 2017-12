Klassikaaslast tappa üritanud tüdruk suletakse 25 aastaks psühhiaatriahaiglasse

2014. aastal tungisid 12-aastane Anissa Weier ja ta samavana sõber Morgan Geyser kallale Payton Leutnerile, tehes seda õudustegelase Slender Mani (Kõhn Mees) nimel, edastab The Guardian.

Slender Man | FOTO: wikipedia.org

Kohus mõistis praegu 16-aastase Weieri juba augustis süüdi mõrvakatses ja langetas nüüd otsuse ta saata 25 aastaks sundravile. See tähendab, et ta jääb psühhiaatriahaiglasse kuni 37. eluaastani.

Anissa Weier | FOTO: Rick Wood/AP/Scanpix

Weieri advokaadi sõnul on ta kliendil vaimse tervise probleeme, ta on süüdimatu ja seega ei saa teda milleski süüdi mõista.

Uurimise kohaselt meelitasid Weier ja Morgan Geyser koolikaaslase Payton Leutneri Milwaukee eeslinnas asuvasse Wausheka parki. Geyser pussitas Leutnerit Weieri käsul 19 korda. Leutner jõudis pussitamisest hoolimata vedada end jalutusteele, kust ta leidis juhuslikult sõitnud jalgrattur, kes kutsus politsei ja kiirabi.

Weier ja Geyser sõnasid uurijatele, et nad pidid Leutneri tapma, et saada Slender Mani kummardajateks ja samas tahtsid nad poisi ohvriks toomisega oma peresid õudustegelase eest kaitsta.

Slender Man tänavajoonistusena | FOTO: wikipedia.org

Kõik kolm tüdrukut olid selle juhtumi ajal 12-aastased.

Weier vabandas kohtus, et tal on väga kahju, et midagi sellist juhtus ja ta ei saa enam parandada seda, mis läks katki.

Anissa Weier | FOTO: TNS/Milwaukee Journal Sentinel/TNS/S/Scanpix

Leutneri ema Stacie Leutner saatis kohtule kirja, milles teatab, et see juhtum on mõjutanud kõigi ta pereliikmete elu ning ta tütar kardab seni, et teda võidakse uuesti rünnata.

Ema teatel magas Payton pärast rünnakut neli kuud käärid padja all ja seni ei julge oma magamistoa aknaid soojal ajal ööseks lahti jätta.

«Ta peab tegelema nii füüsilise kui psüühilise trauma tagajärgedega. Ta teeb seda oma elu lõpuni,» kirjutas ema.

Stacie Leutner teatas oma kirjas, et ta tütrel oleks julgem elada, kui Weieri sarnased tapjad ei pääseks enam lihtsalt ühiskonda tagasi.

Prokurör Kevin Osborne nõudis Weieri saatmist 25 aastaks kinnisesse psühhiaatriahaiglasse ja kohtunik oli sellega nõus, määrates just sellise karistuse.

Anissa Weier | FOTO: Michael Sears/AP/Scanpix

Weieri advokaat Maura McMahon arvas, et ta klient tuleks vabastada psühhiaatriahaiglast pärast ta 25-aastaseks saamist. Advokaat näitas kohtus videot, mille räägivad Weieri isa, õde ja vanavanemad, paljudes Weierile kergemat karistust.

«Ta on nüüd täiskasvanu, seda nii vaimselt kui füüsiliselt. Ta teab, et saatis korda mõrvakatse ja ta kahetseb seda,» teatas naise isa William Weier.

Isa palus kogu nende pere nimel Leutnerite perelt vabandust.

Kohus leidis, et Weieri kuriteokaaslane Geyser, kes pani pussitamised toime, ei ole tegelikult nende eest vastutav, sest ta tegi seda Weieri käsul.

Morgan Geyser | FOTO: Michael Sears/AP/Scanpix

Geyserile määratakse karistus 2018. aasta veebruaris. Samas prokurörid nõuavad talle kui teo tegelikule toimepanijale 40 aasta pikkust vangistust psühhiaatriahaiglas.

Slender Man on alates 2009. aastats internetis levinud õudustegelane, mida pannakse erinevate kirjutiste ja piltide juurde. Tegemist on tumedat ülikonda kandva näotu kõhna meessoost tegelasega. Sotsiaalmeedias peetakse teda kättemaksuingliks.