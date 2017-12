Mehed peaksid kasvatama habeme, et nad ei näeks välja nagu naised

Moslemist preester Murat Bayaral sõnas, et ilma habemeta mehed võivad tekitada ebasündsaid mõtteid. Ta tõi ka ühe huvitava näite, miks selline segadus võib tekkida: «Kui sa näed pikkade juustega meest kaugelt tulemas, siis sa võid arvata, et ta on naine, kui tal pole habet. Seda sellepärast, et tänapäeval käivad mehed ja naised ühtemoodi riides.»

Selline väljaütlemine on saanud loomulikult ka palju vastukaja. Istanbuli kombetalituskeskuse liige Magdalena Kirchner on öelnud, et ühe ettepaneku kohaselt ei tohtivat naised avalikus kohas naerda.

See kõik olevat aga president Erdogani soov religiooni avaliku eluga rohkem siduda. Hetkel veel midagi kindlat ei ole ja kõik on veel alles ettepanekute tasemel.