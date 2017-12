Foto: Khloe Kardashian kinnitas viimaks beebiuudist... ja veel midagi!

Khloe postitas pildi oma beebikõhust, mille ümber on tema elukaaslase Tristan Thompsoni käed.

«Minu suurim unistus saab tõeks - me saame lapse! Olen oodanud ja kahelnud, kuid Jumalal oli siiski plaan. Ta teadis, mida ta teeb. Pidin teda vaid usaldama ja olema kannatlik. Mul on siiani raske uskuda, et meie armastus lõi elu. Tristan, aitäh, et mind armastad. Aitäh, et kohtled mind nagu kuningannat. Aitäh, et tegid minust ema!» kirjutas Khloe.

«Ma tean, et me oleme seda saladuses hoidnud, kuid tahtsime seda aega nautida vaid pere ja lähedastega nii kaua, kuni võimalik,» seletas Khloe.

Lisaks selgub pildilt, et Khloe sõrmes sädeleb sõrmus, mida võiks pidada kihlasõrmuseks! Palju õnne noorpaarile!