Siim Kallas: olen alkoholile kaotanud neli sõpra

Massiivne alkoäri lõunapiiril ehmatas isegi uue valitsuse ära, mistõttu aktsiisitõusu tempole tõmmati pisut pidurit, sest vaekausil on ühel pool rahva tervis, teisalt maksude alalaekumine, vahendab ERR. Kallas esindab aga suurimat opositsioonijõudu, kes on aktsiisipoliitika suhtes üldiselt väga kriitiline.

«Mina olen oma elus kaotanud neli väga head sõpra alkoholismi kätte ja ma olen kuulanud professor Jüri Saarma loengut, kes ütles, et me uurime ja kogu maailm uurib alkoholismi. Me ikka uurime, miks üks inimene hakkab jooma ja teine inimene ei hakka jooma,» nentis Kallas ja lisas, et vastust neil ikkagi ei ole.