Indrek Ventmanni võistluslugu valmis vaid nelja päevaga! Kuidas meeldib?

«Lugu räägib rahu leidmisest. Iga inimese jaoks on olemas oma «tempel» - olgu selleks siis jõusaal, mets, vanaema maakodu või Tenerife, kus me saame välja lülitada masinad, müra ja laadida enda akud täis. Laulu keskmes olev hang trumm viib meid oma kõlaga just sinna,» seletas Ventmann.

«Minu jaoks on selle loo juures kõige huvitavam asjaolu, et see valmis vaid nelja päevaga. Tavapäraselt kulub meil loo tegemiseks ikka veidi rohkem aega,» kirjeldas laulja loo sündi. «Põhimõtteliselt see oligi nii, et tuli mõte, tegime ära ja õnneks Allan jõudis mälupulgaga õigeks ajaks telemajja.»

««Templi» idee tekkis ootamatult ja aega nappis, kuid sellised väljakutsed ongi kõige ägedamad,» lausus Allan Kasuk, kes on ühtlasi ka loo viisi ja sõnade autor.

Laulu valmimises lõid kaasa ka teised head sõbrad, kes ka juba 2016. aastal Hispaania tüdruku» kallal nokitsesid. Kitarrikäigud salvestas Peter Põder ning loos kõlavad Kaia Oidekivi taustavokaalid.