Näitlejanna Mindy Kaling sai 38-aastaselt emaks

38-aastase staari tütar Katherine Kaling nägi ilmavalgust 15. detsembril, kirjutab E! News.

Kaling rääkis suve lõpus, et ootab emakssaamist suure põnevusega: «Tahan olla lõbus ema, kuid tean, et ma hakkan olema nohiklik ema. Kui ma selle juures oskan ka lõbus olla, siis see saab tore olema.»

Privaatsust armastav Kaling ei ole avalikustanud, kes on lapse isa. Teda ei ole avalikult ka kellegagi romantiliselt seostatud.