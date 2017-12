Video: vaesuse elav ameerika tüdruk palub jõuluvanalt süüa ja sooja tekki

Koolis tuli kirjutada jõuluvanale kiri ja tüdruk palus selles endale sooja tekki, süüa ja palli.

USA meedia teatel näitab selle väikese tüdruku kiri, et kui suur on varanduslik lõhe vaeste ja rikaste vahel.

Statistika andmetel on Texases asuv Edinburg USA üks vaesemaid linnu. Selle ligi 90 000 elanikust 34 protsenti elavad ametlikust vaesuspiirist allpool.

Texase lõunaosas asuv Edinburg | FOTO: Citydata.com

«Olen sel aastal olnud hea laps. Soovin jõuluvanalt saada palli ja süüa. Samuti vajan sooja tekki,» kirjutas laps.

Crystal Pacheco kiri jõuluvanale | FOTO: facebook.com

Tüdruku ema Maria Isabel Cortez sõnas, et Crystal kirjutas jõuluvanale ka venna eest, sest ta teadis, et vend tahab palli. Tüdruk soovib jõuludeks maiustusi ja muud süüa, kuid ka sooja tekki, sest kodus on jahe.

Monte Cristo põhikooli õpetaja Ruth Espiricueta teatel on Crystali kiri mõtlemapanev, näidates samas, et USAs on neid lapsi, kes ei unista kallitest mänguasjadest, vaid sellest, et neil oleks süüa ja soe.

Crystal Pacheco | FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

«See kiri murdis minu südame, sest selles palub laps selliseid asju, mida enamik inimesi peab igapäevaseks. Loodan, et heade inimeste abiga saame ta jõulusoovid täita,» kirjutas õpetaja Facebookis.

Õpetaja lisas, et Crystal ei ole ainus õpilane ta klassis, kes ei soovi kalleid mänguasju. On lapsi, kes soovivad seepi, käterätikuid ja pudelivett, kuna kodus kraanist tulev vesi on must.

Crystal Pacheco kiri sai sotsiaalmeedias ulatuslikku vastukaja ning sajad inimesed teatasid, et nad on valmis tüdrukule saatma tekke, patju, voodipesu, süüa, maiustusi, mänguasju ja muud.

Kooli teatel on hakanud annetused nendeni jõudma.