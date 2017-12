Minister Kadri Simson pidas riigikogu infotunnis Artur Talvikuga sõnasõda

Talvik avaldas ka, et tal on kahtlus, nagu oleks Kadri Simson «Foorumi» saates valetanud, kui ütles, et põllumajandusorganisatsioonid nõudsid just sellist tõuaretustoetust.

«Seal oli kolm punkti põllumajandusorganisatsioonidel: üks rääkis top-up´ist väga täpse numbriga, teine rääkis kriisiabist väga täpse numbriga, aga tõuaretustoetus oli lahtine. Siit tekibki kahtlus, et see väga suur tõuaretustoetus on tulnud just sellepärast, et teil on väga lähedased suhted seakasvatusega, aitäh,» puuris Talvik edasi.

Minister märkis, et tema suhted seakasvatusega on siiski olnud märksa tagasihoidlikumad kui Talviku enda suhted loomakasvatusega.

«Ja nüüd ma lihtsalt manitsen teid, et kui on mõni samasugune lähenemine, nagu te püüate mulle inkrimineerida, siis ma ei tea, millega tegeleb teie äi või ämm, aga te kindlasti te ise olete vabatahtlik merepäästja, te ei tohiks olla siseturvalisuse peatükis. Teil on loomad, te ei tohiks olla maaelu peatükis. Teie tütar, nagu ma täna lugesin, soovib minna kosmosesse, see on osa majanduspeatükist. Ärge majanduspeatükist erakonna esimehena osa võtke. Teie naine on arst, meditsiin ja sotsiaal on välistatud. Te olete käinud teatrikoolis ja olete tuntud filmimees - kultuur välja,» vuristas küsimustest ilmsegelt ärritunud minister Simson vastu.

Minister lisas, et pole kohe kindlasti seisnud selle eest, et üks ettevõte saaks suuremat toetust kui teine ja ses osas kõneles ka «Foorumis» kindlasti tõtt.

Talviku väitele, et põllumeeste kirja, kus ettepanekud toetuse saamiseks tehti, pole täna enam kusagilt leida, vastas Simson, et guugeldades oli see igatahes leitav.

Simsoni sõnul on ettepanekute autoriks Põllumajandus-Kaubanduskoda, Eesti Põllumeeste Keskliit ja Eesti Talupidajate Keskliit.

«Tulles sellest faasist, kus põllumehed olid Toompea ees ja väga rahulolematud sellega, kuidas lasti nende sektoril hääbuda, ma arvan, et oligi täiesti konsensuslik otsus, et Eesti põllumajandust peab toetama,» kõneles ta.