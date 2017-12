Video: Meghan Markle osales Buckinghami palees kuningliku pere jõululõunal

Briti meedia teatel algab selle lõunasöögiga kuningliku pere pühadehooaeg ning tänasel sündmusel oli kohal ka kaugemaid sugulasi, kellega kuninganna igapäevaselt ei suhtle.

Buckinghami palee | FOTO: Chris Jackson/PA Wire/PA Images/Scanpix

Norfolkis Sandrighamis asuvas lossis toimub kuningliku pere jõulusöömaaeg 25. detsembril ja sellel on vaid lähimad pereliikmed. Sel aastal on sinna kutsutud ka Meghan Markle.

Sandringhami loss | FOTO: wikipedia.org

Meghan Markle | FOTO: Hannah McKay/REUTERS/Scanpix

Tänasel lõunasöögil osalesid lisaks prints Harryle ja Meghan Markle’ile ka prints Charles ja ta naine, Cornwalli hertsoginna Camilla, prints William, ta naine Catherine, nende kaks last ning paljud teised.

Prints Harry ja Meghan Markle | FOTO: Jonathan Brady/PA Wire/PA Images/Scanpix

Prints William ja ta naine, Cambridge'i hertsoginna Catherine | FOTO: Philip Toscano/PA Wire/PA Images/Scanpix

Kõmufotograafid jäädvustasid, kuidas prints Harry ja ta kihlatu sabausid Land Roveriga.

Prints Harry ja Meghan Markle | FOTO: Philip Toscano/PA Wire/PA Images/Scanpix

Mitmed väljaanded rõhutasid, et tänasel lõunasöögil on Markle’il võimalus tutvuda kuningliku pere nende liikmetega, kellega ta varem ei ole kokku puutunud. Samas saavad need inimesed kindlasti kutse tema ja printsi pulma, mis toimub järgmise aasta 19. mail.

Kuningliku etiketi asjatundjate sõnul näitab see, et Elizabeth II kutsus oma lapselapse kihlatu Buckinghami paleesse lõunasöögile, et Markle on perekonda vastu võetud. Kuninganna kutsus tulevase pereliikme ka jõulujumalateenistusele Sandringhami kirikusse, millel osalemine on kuningliku pere traditsioon.

Meghan Markle ja Elizabeth II | FOTO: Fotokollaaž

Meghan Markle ristitakse enne laulatust anglikaani kirikus ja ta saab Briti kodakondsuse.