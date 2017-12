Päriselu Rapuntsel: Mari Metsalliku juuksed kasvasid üleöö pepuni!

Looduslaps on metsas oldud aja selja taha jätnud ja tegeleb nüüd eksootlise kõhutantsuga. Terviseteemadel armastab neiu siiani sõna võtta ja jagab head nõu.



Paar aastat tagasi antud Naistelehele antud intervjuus valgustas Mari, et kõhutants on püüdnud suure osa tema ajast - kaks korda nädalas käib ta klassikalises kõhutantsus ja fusion-kõhutantsus, mis on alternatiivne poptantsu sugemetega kõhutants. Metsahaldjas usub, et ta hobi on vajalik ka tervise hoidmiseks: «See aitab ennetada paljusid haiguseid ja sel on tugev seos ka sünnitusprotsessiga - aitab naisel selleks valmistuda ja muudab sünnituse kergemaks.»

Kuigi juuksepikkuse on saavutanud Mari väidetavalt kapslite abil, algab naise ilu seest ja kindlasti on siinkohal mänginud rolli ka metshaldja huvi eksootilise tantsu vastu.