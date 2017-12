Video: lambapügamismasina mootor oleks võinud naise peata jätta

Casey Barnes oli koos isa ja kallimaga lambaid pügamas, korjates kokku lammastelt pügatud villa, edastab The Sun.

Lammaste pügamine | FOTO: Stefan Wermuth/Reuters/Scanpix

Juuksetpidi mootorisse tõmmatud naisel sai vigastada eelkõige otsmikuosa, kuid ka nina, silmad ja kõrvad.

Casey Barnes | FOTO: Twitter.com

Pere kutsus helikopteriparameedikud, kes lennutasid naise Sydney haiglasse, kus talle tehti 20 tundi kestnud elupäästev operatsioon.

Arstid panid austraallanna pärast operatsiooni mõneks ajaks kunstlikku koomasse, lootes sellega ta pea liikumist takistada ja paranemisprotsessi kiirendada.

Barnes vajab veel operatsioone. Arstide sõnul jäi naine enamikust oma skalbist ilma, seal ei saa enam juukseid kasvada, kuid sinna saab siirdada uue naha ja kunstjuuksed.

Casey Barnes | FOTO: Twitter.com

Need operatsioonid lähevad lambafarmerite perele üsna kalliks ja selle tõttu paluvad nad annetajatelt rahalist abi.

Casey Barnesi kallima Boydi õde Roseanne käivitas rahakogumise ühisrahastusplatvormis GoFundMe. Vanemad loodavad, et heade inimeste abiga saavad nad tütre arstiarved tasutud.

«Meie kallis Casey sai vigastada, kuid ta on ellujääja. Tal on ees pikk taastumine ja me loodame, et kõik läheb hästi. Ta on Sydneys haiglas ja jääb sinna kuni paranemiseni. Lambakasvatajate elu ei ole kerge, me ei saa endale lubada puhkust ega haiguspäevi ning kui me ei tööta, ei ole meil raha,» teatas pere sotsiaalmeedias.

Lammaste pügamine | FOTO: MARCEL VAN HOORN/AFP/Scanpix

Sinna lisati ka fotod, millel on näha vigastada saanud Caseyt, kes on juba koomast väljas.

Casey Barnes koos kallima Boydiga | FOTO: Twitter.com

Pere eesmärgiks oli saada ühisrahastusplatvormi abil vähemalt 20 000 Austraalia dollarit (13 000 eurot), kuid nüüdseks on olemas juba 32 000 Austraalia dollarit (20 500 eurot) ja summa kasvab veel. Kõige kaugem annetus on seni tulnud Norrast.