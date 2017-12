Vene kosmonaut: lameda Maa teoreetikud eiravad füüsikaseadusi

Nüüd avaldas oma arvamust suurte kogemustega venelasest kosmonaut Sergei Rjazanski, kelle arvates on lameda Maa teoreetikud nupust nikastanud tegelased, kes meelega eiravad põhilisi füüsikaseadusi, edastab express.co.uk.

Sergei Rjazanski | FOTO: Дмитрий Ловецкий//Sputnik/Scanpix

«Lameda Maa teoreetikud levitavad pesudoteooriat, kuna neil on haridusest ja haritusest puudu. Nad ei usu mitte ühtegi teaduslikku tõendit, mis näitavad, et meie planeet on ümar. Minu andmetel on läänes füüsika õpetamine koolides üsna nõrk ja selle tõttu on loogiline, et lameda Maa teooria on eriti populaarne just läänes,» teatas kosmonaut.

Ta lisas, et viimasel ajal on aina enam ka venelasi, kes tegelevad lameda Maa teooria ja selle propageerimisega.

«Tegemist on nagu massipsühhoosiga, mille puhul kaotatakse mõistus. Ma ei saa aru, kuidas keegi saab sellist saasta uskuda. Elame ajastul, kus internet aitab kaasa igasuguse jama levikule, internetis leiduvat usutakse sõna-sõnalt,» sõnas pikaajalise Rahvusvahelise Kosmosejaama (ISS) kogemusega Rjazanski.

Ta lisas, et lameda maa teoreetikud mängivad inimmõistusel ja tunnetel, serveerides oma nägemust tõsise teadusena.

Sergei Rjazanski | FOTO: Donat Sorokin/Donat Sorokin/TASSScanpix

«Nad on nagu mustkunstnikud, kasutades igasuguseid trikke, mis on silmamoondus. Inimesed usuvad illusioone. Ka lame Maa on illusioon. Ma ei kuluta oma väärtuslikku aega internetile ega sotsiaalmeediale, kuigi need pesudoteaduse uskujad vajaksid füüsikas õppetunde,» jätkas kosmonaut.

Rjazanski sõnul ei julge suur osa internetis lamedast Maast rääkivad inimesed esineda oma nime all, vaid kasutavad pseudonüümi, kuna kardavad naerualuseks sattuda.

Rjazanski on oma kosmonaudikarjääri jooksul käinud kahel ISSi missioonil ja neljal korral kosmosekõnnil.

Venelane saabus 139 päeva kestnud missioonilt ISSil Maale tagasi 14. detsembril.

Sergei Rjazanki metsas ellujäämistreeningul 2016 | FOTO: Stringer/Sputnik/Scapix

Kosmoses on tehtud Maast mitmeid fotosid, mis peaksid tõestama, et meie planeet ei ole lame. Vana-Kreeka filosoof Aristoteles kirjutas juba viiendal sajandil eKr, et meie planeet on kerakujuline, kuid enamik arvas, et lame.