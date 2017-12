Telekanal: me ei ole ilmatüdrukut vallandanud

«Kuuldused, et Madli Vilsari karjäär «Reporteri» ilmatüdrukuna on läbi saanud, ei vasta tõele,» kinnitab Kanal 2 esindaja ja lisab, et hoopiski on Madlit ees ootamas uued väljakutsed.

«Lisaks ilmateadustaja ametile, näeme Madlit 2. jaanuaril alustavas uues saates «Reporter Boonus»,» kinnitab ta.



Miss ja ilmatüdruk Madli Vilsar sattus skandaali keskmesse nädala eest, kui kupeldamisskanaaliga seotud välismaine ärimees I.J.Zand avaldas, et on Vilsariga olnud pikemat aega mõlemale poolele kasulikes suhetes.