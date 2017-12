Video: Tramp ja Puutin edastavad eestlastele jõulutervituse ja tõestavad, et päkapikud on olemas!

Sügisel tõi Tallinna Linnateatri ja Kinoteatri dramaturg ja lavastaja Diana Leesalu, Eesti Ekspressi peatoimetaja Erik Moora ning Eesti Rahvusringhäälingu produtsent Mart Normet rahva ette lavastuse, mille peategelasteks on Tramp ja Puutin ehk näitlejad Peeter Oja ja Jan Uuspõld.

Tramp ja Puutin edastavad jõulutervituse ning tõestavad, et päkapikud on olemas. Vaata videot siin.