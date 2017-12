Neid 15 superkuulsust ihalevad pornosõltlased kõige enam

Kui aga veebisait saavutab sellised mõõtmed nagu Pornhub, leidub seal ka meeletu kogus infot, mille läbitöötamine võib näidata mõndagi põnevat.

Pornhub, kui maailma üks populaarsemaid veebipornokanaleid ongi koostanud pingerea maailmakuulsustest, keda kliendid viimase aasta jooksul kõige rohkem nende otsingumootori abil leida on püüdnud.

Loomulikult ei liigu kaugeltki kõigi nende isikute kohta pornomaailmas pikantseid salvestusi või fotosid – pigem peegeldab see, kelle materjalid pornograafiahuvilist üldsust kõige enam huvitaksid ja erutaksid.

Selles listis on mitmeid ootuspäraseid nimesid, kuid leidub ka selgest taevast kukkunud staare, nagu näiteks number 15…

15. Theresa May

Theresa May | FOTO: Panther Media/Scanpix

Veidra pingerea avab 382 000 otsinguga Suurbritannia praegune peaminister. Imestada ju võib, aga nii see on.

14. Marion Cotillard

Marion Cotillard | FOTO: Reuters / Scanpix

Prantsuse näitlejanna järele on Pornhub´is olnud suur nõudmine – teda on vaadata ihalenud 440 340 pornohuvilist.

13. Kanye West

Kanye West | FOTO: Scanpix

Enamus otsitutest on naised, kuid kahest mehest paremuselt teine pole keegi muu kui skandaalne räppar ja Kim Kardashiani abikaasa Kanye West. Teda on otsitud koguni 600 000 isiku poolt.

12. Ivanka Trump

Ivanka Trump | FOTO: Various/ Scanpix

President Donald Trumpi tütar ja nõunik sattus listi üsna loogiliselt, sest ta on avalikkuse pideva tähelepanu all. 730 000 otsijat.

11. Tiffany Trump

Tiffany Trump | FOTO: Various/ Scanpix

Võrreldes õega oluliselt vähemtuntud, kuid sama kuulsa isa nooremat tütart on Pornhub´ist taga otsinud rohkem kui miljon pornoihalejat.

10. Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian | FOTO: DDP/Scanpix

1,46 miljoni otsijaga tundub Kourtneyl olevat siiani kõrge reiting. Jõuab siia nimekirja mõni teinegi Kardashianide klanni liige?

9. Meghan Markle

Meghan Markle | FOTO: Caters News Agency/Scanpix

Ehkki Meghani ja prints Harry kihlusest teatati alles selle aasta lõpus, jõudis Meghan pornosaidi külastajatelt kõvasti tähelepanu hankida juba eelmiselgi aastal. Kokku 1,5 miljonit otsingut.

8. Melania Trump

Melania Trump | FOTO: Various/ Scanpix

USA esimene leedi jõudis nimekirjas oluliselt kõrgemale kohale kui ta kasutütred – mitte palju alla kahe miljoni otsingu.

7. Khloé Kardashian

Khloe Kardashian | FOTO: Buzzfoto / Scanpix

Ja ongi veel üks Kardashian veidi vähem kui 2.2 miljoni otsinguga nimekirjas.

6. Allicia Machado

Allicia Mashado | FOTO: facebook

Endist Miss Universumi porno kontekstis näha lootjaid oli vaadeldud perioodi jooksul 3,6 miljonit.

5. Beyoncé

Beyoncé Knowles | FOTO: AFP / Scanpix

Beyoncé on loogiline valik. Lauljast superstaari on otsitud 2.7 miljonit korda.

4. Donald Trump

Donald Trump | FOTO: Reuters / Scanpix

No mis siis nüüd – USA järjekorras 45 presidenti on tegelikult ka otsitud miljoni võrra rohkem kui Beyoncé´i?! Tegelikult ka või? Hm, kellele ema, kellele tütar, ütleb vanasõna.

3. Angelina Jolie

Angelina Jolie | FOTO: Capital Pictures / Scanpix

Angelina Jolie on liigutanud suisa nelja miljoni otsija südamekeeli, sel aastal on täheldatud otsingute tõusu.

2. Kylie Jenner

Kylie Jenner | FOTO: Mavrixphoto / Scanpix

Jenneril on hämmastav skoor – 4 miljonit 449 972 individuaalset otsijat saidil Pornhub. Ehkki saidi videokollektsiooni hulgast leiab mõningaid Kylie´le sarnaseid tüpaaže, on otsijad siiski pidanud pettunult ja tühjade kätega lahkuma.

1. Kim Kardashian

Kim Kardashian | FOTO: Mavrixphoto / Scanpix

Kim on number üks ja suurelt - tervelt 28 miljonit otsijat! Tegelikult pole tema materjalide nuhkmises midagi imestada, lõppeks on ju internetiavasrustest leitav sinna 2007. aastal lekkinud Kimi ehe seksvideo.

Mida öelda kokkuvõtteks. Kardashianid ja Jennerid selles nimekirjas vaevalt kedagi üllatusest võpatama panid.

Mõned teisedki on siia listi sattunud kummastavalt veidral moel, aga Donald Trump?! No tõesti – kas te tõsiselt mõtlete seda? Theresa May? Millises universumis?! Need on ilmselt olnud mingid naljaotsijad... või siis... ikkagi mitte?