Galerii: Hennessy Artist peoõhtu tõi Lounge Deja Vu´sse pealinna kaunimad naised

Jussendo on Lätist pärit laulja, kes 2006. aastal jõudis suurejoonelise talendivõistluse «Novaja Volna» finalistide hulka. Sellest alates on lauljatari karjäär olnud ainult tõusuteel ja peagi on ta välja andmas enda esimest albumit! Suurepärase vokalistina naudib ta souli-, RnB- ja house´ muusikat.

Vaata galeriid Hennessy Artist meeleolukast peoõhtust siin.