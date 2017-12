Kullerteenusfirma UPS kaotas ära pärandi, mis on üle 800 000 dollari

Juhtum leidis aset kümme kuud tagasi, kuid ei kullerteenusfirma ega pank TD Canada Trust ei ole kaotatud summat pärandi saajale kompenseerinud, teatab Newsweek.

UPSi kuller | FOTO: DAVID RYDER/REUTERS/Scanpix

Kanadas Ontarios Cornwallis elav Louis Paul Herbert sai õelt Lorette Taylorilt teada, et õde on isa pärandi pangast välja võtnud ja et ta saadab venna osa pärandist eripakiga temale. Mees läks siis kodukoha UPS esindusest uurima, et kus ta pakk on, sest see oleks pidanud ammu kohale jõudma, kuid sai vastuseks, et sellist pakki neil ei ole.

«Käisin mitu päeva UPSis küsimas, et kas pakk on saabunud, kuid seda ei tulnud. Mul tekkis küsimus, et kuhu minu pärand, mis ei ole just väike summa, kaduda võis?» lausus mees.

UPSi kuller | FOTO: DAVID RYDER/REUTERS/Scanpix

Õde elab Ontarios Georgetownis, mis asub ta venna elukohast 400 kilomeetri kaugusel ja õde arvas, et kuna vahemaa on Kanada mõõtmetes üsna väike, siis ei ole vennal raha kättesaamisega probleemi.

Õde uuris pangas, et kuidas tal oleks venna pärandiosa, mis on sularahas, kõige turvalisem saata ja talle soovitati kasutada UPS kullerteenuse rahasaadetise varianti. Pank kinnitas õele, et kui UPS peaks raha ära kaotama, siis pank kompenseerib selle summa.

Dollarid | FOTO: Caro / Sven Hoffmann/Caro / Sven Hoffmann/Scanpix

«Ma ei oleks iialgi arvanud, et rahasaadetis võib kaduma minna. Pank soovitas saata selle suure summa koos mitte osadena, sest nii olevat kindlam. Nüüd teatas kullerteenuse firma, et rahasaadetis on teadmata kadunud ja nad ei suuda seda leida,» lausus õde.

UPSi pressiesindaja Nirali Raval teatas:«UPS pakub parimat teenust, kuid vahel juhtub, et mõni pakk kaob ära. Uurimine näitas, et selle juhtumi puhul järgisid töötajad kõiki rahasaadetise saatmise reegleid, samuti julgeolekuga seotud aspekte. Kahjuks ei ole me selle paki asukohta suutnud kindlaks teha».

Pank ei kompenseeri kadunud summat enne kui Taylor on nõus oma maja pandiks panema, kuid naine ei ole nõus.

«Kui pank tahab asja lahendada nii, siis peaks selles vastutuse võtma UPS, mitte mina oma varaga. UPS kaotas rahasaadetise,» teatas kanadalanna.

Isa pärandiosa saama pidanud Herberti teatel läks tal isa pärandit vaja, sest tal on äritehingutest võlgasid ja kuna ta seda raha ei ole saanud, siis on ta pankrotis.

«Pank lubas, et kui kullerteenusfirma rahasaadetise kaotab, siis see kompenseeritakse. Minule kuuluv summa on seega pangas olemas, kuid seda ei maksta mulle välja. Tegemist on minu pärandiga, millele mul on õigus,» lausus kanadalane.

Arst Louis Herbert suri 2015. aastal, jättes oma kolmest lapsest igaühele umbes 800 000 dollarit, mis nad pidid saama kätte 2017. aasta alguses. Kui Lorette Taylor ja teine õde Marie-Louise Marlow said oma summa kätte, siis vend Louis Paul Herbert jäi enda omast ilma ja üritab pangalt kompensatsiooni saada.