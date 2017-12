Artur Talviku tütar õpib astronaudiks

Legendaarse Mati Talviku lapselaps, Epp Eespäeva ja Artur Talviku tütar unistab astronaudiks saamisest ning on jõudsalt juba teed tähtede poole rajanud.



Gertrud Talviku sulest on valminud tänavu ka reisiraamat «Minu Lõuna-Aafrika vabariik. Katse-eksitusmeetod». Raamatu kohta on autor kirjutanud: «Ma elasin riigis, kus must ja valge ei tee kokku halli, kus rass teeb inimese eest otsuseid, kus ei jagu elektrit ega vett ja kus president pole koolis käinud. Ma elasin kohas, kus kohtuvad India ja Atlandi ookean, rikkus ja puruvaesus ning kus minevik ja tulevik veavad väsimatult vägikaigast.»