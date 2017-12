Pildid ja video: roomlaste arvates näeb nende jõulupuu välja nagu WC-hari

Roomlased nimetasid eheteküllase, kuid hõreda 20-meetrise puu «spelacchio’ks» ehk kiilaks, edastab The Guardian.

Puu pandi Piazza Veneziale püsti kaks nädala tagasi ja nüüd nähakse selles surevas puus ka igavese linna Rooma allakäigu märke.

Roomlaste arvates näeb nende hõre jõulupuu välja nagu WC-hari | FOTO: ALESSANDRA TARANTINO/AP

«See on häbiväärne. Valus on vaadata seda jõulupuud, see näeb välja nagu kitkutud kana,» teatas üks anonüümne roomlane.

Teine lisas, et Rooma on sajanditevanune linn, mis on väärt parimat, kuid võimud ei saa sellest aru.

«Rooma puu oli juba saabudes surnud. See kehtib mõnevõrra ka meie linna kohta, mis on hakanud aeglaselt alla andma ja surema. Peaks linnaisadelt vist küsima, et millal matus algab?» oli veel üks roomlane sarkastiline.

Väljaande Il Messaggero andmetel ei transporditud Dolomiitides asuvast metsast võetud puud Rooma õigesti ja see sai teel kannatada, selle tõttu kukkus puult üsna kiiresti palju okkaid.

Sotsiaalmeedia kasutajad tembeldasid Rooma ühel tähtsamal väljakul asuva puu WC-harjaks.

Ebatavaline puu on tekitanud meemidelaviini ning sel on oma lehekülg Facebookis ja hashtag Twitteris.

Roomlased kommenteerisid, et puuga juhtunus on süüdi linnapea Virginia Raggi, kes ei oskavat ega suutvat Roomat õigesti juhtida, olles omakasupüüdlik.

Kodanike arvates on Rooma tänavad 21. sajandil hullemas seisukorras kui oliid antiikaja Roomas, prügi vedeleb igal pool ja keegi ei korja seda kokku ning parkides kasvavad umbrohud, millest osad on inimkõrgused.

Rooma allakäigu teemal võttis hiljuti sõna ka paavst Franciscus.

Tarbijakaitsegrupeering Codacons teatas, et jõulupuu peaks kõigile, nii roomlastele kui turistidele rõõmu tooma, kuid praegu näha olev puu seda ei too.

Codaconsi andmetel läks juba varasemast haige ja sureva puu transportimine Austria piiri äärest 700 kilomeetri kaugusele Rooma maksma 50 000 eurot ja see summa tuli maksumaksjate taskust.

Grupeering küsis, et kas tõesti ei olnud ühtegi metsaeksperti, kes oleks enne mahavõtmist puud uurinud.

Roomlaste ja turistide sõnul on Vatikanis asuv jõulupuu väga ilus ning nad lähevad hoopis seda vaatama.

Roomlaste arvates näeb nende hõre jõulupuu välja nagu WC-hari (vasakul). Paremal on Vatikani jõulupuu | FOTO: ALESSANDRA TARANTINO/AP

Vatikani jõulupuu | FOTO: ALESSANDRA TARANTINO/AP

Roomlased on kadedad milaanlaste peale, kellel sel aastal suur ja ilus jõulupuu. Lisaks on Milano hakanud Itaalia majanduses üha suuremat rolli mängima, seal on mitmeid tuntud firmasid ja elanikud on jõukamad.