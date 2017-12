Evelin Ilves vanalinna tänavapildist ärritunud: igaüks võib nende peale kasvõi jalga tõsta...

Suure loodusesõbrana riivas endise presidendiproua silma Tallinna vanalinnas asuvad jõulukaunistused - elusad kuusepuud, mis on riputatud peatänava äärde.

«Viru tänava alguses on need lausa õhku tõstetud ja postide külge seotud,» on Evelin ahastuses. «Teistel tänavatel kössitavad majade najal ja igaüks võib nende peale kasvõi jalga tõsta.»



Evelin, kellel on kuuskedega eriliselt soe suhe, teeb selline barbaarsus sõnatuks ja peab sellist kuuse kasutamist tänavapildi rikkumiseks.



Refereeritud teksti täispikka artiklit loe Naistelehest.