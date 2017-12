Tanja Mihhailova-Saar pihib: ma polnud emaks saamiseks varem valmis

Kindlasti on lähenevad jõulud lauljannale ja tema muusikust abikaasale Mikk Saarele teistsugused kui eelnevad. Ligi 10 aastat koos olnud paar on lõpuks otsustanud perelisa saada ja on uue ilmakodaniku ootuses.



Värskes ajakirjas Naisteleht tunnistab Tanja, et ei olnud lihtsalt varem emaks saamiseks valmis ja kuulub nende naiste hulka, kes lapse saamise on lükanud hilisemasse elujärku:



