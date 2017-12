Video: kas F/A-18F Super Horneti piloot nägi ufot?

Fravori sõnul oli ta 14. novembril 2004 treeninglennul, kuid siis sai käsu minna uurima objekti, mis mereväe lennujuhtimiskeskuse silmis kummaline tundus.

«See lendobjekt ei olnud meie maailmast. Ma ei ole segane ja selle nägemise ajal ei olnud ma purjus. Olin 18 aastat hävituslennuki piloot, kogesin ja nägin üsna kummalisi asju, kuid 2004. aastal nähtu ületab need kõik,» lausus ameeriklane.

David Fravor | FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Fravor oli 2004. aastal USA mereväe eskadroni VFA-41 Black Aces komandör ja ta tegi koos oma meestega treeninglende Sand Diego ja Mehhiko Ensenada lähedal ookeani kohal, olles rannikust 90 – 160 kilomeetri kaugusel. Piloodid treenisid Iraaki sõdima minemiseks.

Fravori sõnul ei tea ta seni, mida ta üle kümne aasta tagasi nägi, kuid oletab, et see oli maaväline ja seda juhtisid intelligentsed olendid.

Kas F/A-18F Super Horneti piloot nägi ufot? | FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Piloot suhtles kummalise objekti nägemise suhtes kaaspiloodi Jim Slaightyga. Mõlema mehe sõnul oli objekt alguses 24 000 meetri kõrgusel ning siis liikus 6000 meetri kõrgusele.

Fravori teatel liikus tundmatu lennuobjekt kaootiliselt ida, lääne, põhja ja lõuna suunas. Enne suuna vahetamist tegi väikese peatuse ja siis jätkas. Samas ei jäänud kiirel liikumisel temast õhku mitte mingisugust jälge, mis lennukite puhul on tavaline.

New York Times avaldas möödunud laupäeval oma leheküljel pilootide tehtud salavideo sellest juhtumist. Samal päeval, 16. detsembril teatas USA kaitseministeerium, et neil oli viis aastat oma «Salatoimikute» osakond ja programm Advanced Aviation Threat Identification, mille eesmärgiks oli tegeleda maaväliste lendavate objektidega.

Seni ei ole USA laevastik, kaitseministeerium ega ufouurijad suutnud teha kindlaks, mida Fravor, teine piloot ja mereväe lennujuhtimiskeskus oma treeninglennul nägid.

Fravor kirjeldas seda objekti nii: « See nägi välja nagu 12-meetrine Tic Taci dražee, kuid sellel ei olnud tiibu».

Tic Tac | FOTO: PEETER LANGOVITS/PM/EMF/SCANPIX

Endine piloot sõnas nüüd antud intervjuus, et universum on väga suur ning kui ainult Maal oleks elu, siis see oleks väga üksildane. Ta on arvamusel, et kuskil on veel intelligentseid olendeid, kelle tehnika on inimkonna omast arenenum.

Fravori teatel ei ole keegi seda 2004. aasta juhtumit edasi ega detailselt uurinud.

Washington Posti andmetel on sellest objektist tehtud seni salastatud videoid kokku kolm. Ühel videol on näha seda objekti järsku manöövrit tegemas ja siis kadumas.

USA kaitseministeeriumi «Salatoimikute» osakonda juhtinud luureohvitseri Luis Elizondo sõnas, et ufoprogrammi ajal nähtud ja uuritud tundmatud lendobjektid suutsid nii lennata kui hõljuda ning äralend toimus alati väga suure kiirendusega. Elizondo arvates ei oleks neile lendobjektidele ka mitte kõige kiirem hävituslennuk järele jõudnud.

F/A-18F Super Hornet on kahemootoriline hävituslennuk, mis lendab ülehelikiirusel ja igas ilmastikus. Sobib nii õhuvõitluseks kui ründamiseks.

F/A-18F Super Hornet | FOTO: HANDOUT/Navy Media Content Services/Scanpix

Lennuki tavaline sõidukiirus on 1250 kilomeetrit tunnis, tippkiirus 1915 kilomeetrit tunnis. Pikkus on 18 meetrit ja kaal 14 550 kilogrammi.