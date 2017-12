Justin Timberlake avaldas oma eduka abielu saladuse

Laulja Justin Timberlake ja näitleja Jessica Biel on abielus olnud viis aastat ning nende arvates on tähtis teineteise jaoks aega leida ja sarnaseid väärtusi omada.

«Alati tuleb teineteise jaoks aega võtta. See on alati mu reegel - isegi abielus olles tuleb kohtingutel käia,» rääkis Timberlake. «Asjad muutuvad siis, kui tulevad lapsed. Siis tuleb lihtsalt kohting kalendrisse kirja panna. Kui ütled, et lähed kell pool seitse õhtul välja, siis lähedki kell pool seitse välja.»

«Meil on sarnased väärtused; me usume truudusesse, aususesse. Meile meeldib lõbutseda. Meile meeldivad väga paljud samad asjad,» rääkis Biel ajakirjale Marie Claire. «Lisaks - professionaalselt oleme väga karjäärile orienteeritud, mistõttu peame olema natuke isekad.»