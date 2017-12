Politseinikud on kindlad, et naise tapsid tema enda koerad: kohale jõudes nägime, kuidas nad teda sõid

Mööduja leidis neljapäeval 22-aastase Bethany Lynn Stephensi surnukeha tema talu lähedalt metsast, kirjutab People. Puruks rebitud laipa valvasid kaks Pit Bull terjerit. Esialgne meditsiinilise uuring kinnitas, et naise haavad langevad kokku teooriaga, et koerad puresid ta surnuks.

Goochlandi maakonna šerif James Agnew avaldas esmaspäeval uusi detaile õõvastava juhtumi kohta.

«Levinud on suurel hulgal väärinformatsiooni,» märkis Agnew. «Ma ei tea, miks see rünnak juhtus. Võin vaid öelda, et olen pärast seda uurinud väga hoolikalt selliste koerte rünnakute kohta ja leidsin, et ehkki neid ei juhtu küll iga päev, ei ole need haruldased. Selles riigis juhtub neid teatava sagedusega ja ma ei taha maha teha ühtegi tõugu, kuid uuringud näitavad, et paljud neist rünnakutest on toime pannud Pit Bullid.»

Agnew lükkas ümber kuulujutud, mille kohaselt võis Stephens saada teadmata ähvardusi ning ta võis olla inimese põhjustatud vägivalla või seksuaalrünnaku ohver: «Sündmuskohalt kogutud asitõendeid ei kinnita seda.» Sellegipoolest uurib politsei neid väiteid.

Agnew lisas ka, et ei ole mingit märke mõne suurema looma, näiteks karu või hundi, kohalolust. Hammustusjäljed vastavad koerale.

22-aastane Bethany Lynn Stephens, kelle tapsid tema enda koerad | FOTO: Rex Features / Vida Press

Šerif parandas ka oma varasemat väidet, et koerad paistsid olevat aretatud võitluseks: «Ma leidsime kinnitust, et see oli vale - neid ei aretatud koertevõitluseks.»

Politseinike sõnul olid koerad aga viimasel ajal «mõnevõrra hüljatud» ja oma perenaisest võõrdunud. «Stephens jättis koerad oma isaga ja isa ei hoolitsenud nende eest; see polnud tema ülesanne. Stephens käis umbes viis korda nädalas isal külas ja viis koerad jalutama, mistõttu muutusid nad inimestest isoleeritumaks ja koerte ainus kontakt oli teineteisega,» seletas vanemkonstaabel Mike Blackwood. «Ma ei väida seda, et perekond oli hooletu. Koeri hoiti õues, kuigi nad olid varem toakoerad. Lõpuks võõrdusid nad omanikust.»

Politseinikele avanes sündmuspaigale jõudes kohutav vaatepilt - šerifi sõnul nägid nad, kuidas koerad sõid Stepheni rindkeret. Naisel olid suured haavad kätel, rinnal ja näol. Korravalvuritele oli ilmselge, et naine oli olnud surnud juba mõnda aega.

Politseinikel õnnestus koerad laiba juurest minema peletada ja Stephensi sõber aitas nad kinni püüda. Koerad eutaneeriti ja nende korjustele tehakse vastavad uuringud.

«Avalikkuse turvalisust silmas pidades oli parim otsus koerad magama panna. Kui koer maitseb inimliha, pole teda enam inimeste läheduses turvaline pidada,» märkis politseinik.