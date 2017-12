Õudsed pildid: ööklubis happerünnaku korraldanud mees nimetas oma tegu «väikeseks veaks»

25-aastane Collins viskas 17. aprillil Ida-Londoni klubis Mangle E8 inimeste sekka hapet, vigastades nii 22 inimest, vahendab The Sun. Mees nimetas rünnakut «rumalaks väikeseks veaks» ja tema advokaadi sõnul tunneb ta, et «kogu maailm on pöördunud tema vastu».

Kohtusaalis oli pilt trööstitu - ohvrid nutsid, kui pidid kohutavaid vigastusi põhjustanud mehega taas silmitsi seisma.

Kohtunik luges ette Collinsi kirja, milles mees väljendas viimaks kahetsust kohutava teo üle. Collinsi advokaat väitis, et olukord eskaleerus väga kiiresti: «See oli rumal, mõtlematu reaktsioon, mida härra Collins nüüd kibedalt kahetseb.»

Kohtunik Noel Lucas ei jäänud seda uskuma ning nimetas Collinsit kogenud ja kalkuleerivaks valetajaks, kelles pole grammigi kahetsust.

Kohtunik ütles, et Collins oli sihilikult tugeva happe ööklubisse viinud, et seda «vajadusel kasutada». Ta märkis, et Collins oli pooleteisetunnise istungi jooksul vaid korra vabandanud.

Arthur Collins | FOTO: Metropolitan Police/PA Wire/PA Images

Collins sai karistuseks 20 aastat reaalset vanglakaristust ja lisaks viis aastat tingimisi, kuid ta ei näidanud karistuse teadasaamise ajal üles ühtegi emotsiooni.

23-aastane ohver Phoebe Georgiou meenutas, kuidas ta oli tantsupõrandal oma sünnipäeva tähistamas, kui tema elu hetkega muutus. «Ma leinan vana Phoebe't. Ma leinan teda iga päev. Sa ei leidnud endas kübetki inimlikkust, et tunnistada oma tegu. Mina oleks sulle eluaegse vanglakaristuse mõistnud,» sõnas Georgiou pisarsilmil.

22-aastane Sophie Hall puhkes Collinsit nähes nutma ja ta rääkis, kuidas ta mõistis kohe, et tema pihta visatud hape jätab talle eluaegse trauma: «Mu nägu oli rikutud. Ma tundsin seda oma kätes. See oli täielikult villides.»

