Andreas Poom: mina ei võta oma isa Mart Poomina

«Mina ei võta oma isa Mart Poomina, vaid minu isa on ikka minu isa, mitte Mart Poom. Me vahel mängime tennist ja ta toetab mind alati, ükskõik, mida ma teen,» rääkis Andreas.

14-aastane Andreas on kitarrimänguga tegelenud kaks aastat. Tuleval aastal loeb ta peaosa animafilmis.

«Ma annan hääle peategelasele, kelle nimi on Miguel. Tal on hästi suur kirg muusika vastu nagu minulgi ja ta satub igasugustesse erinevatesse seiklustesse. Seal on paar laulu, mida mina pidin stuudios sisse laulma,» rääkis Andreas.

«Kaire Vilgats helistas mu kitarrikooli õpetajale, kes andis mu ema numbri Kaire Vilgatsile ja Kaire Vilgats helistas mu emale ning tegi selle pakkumise. Loomulikult võtsin selle vastu,» kirjeldas Andreas, kuidas roll temani jõudis.

Tööots ei olnud tema sõnul raske, kui välja arvata need korrad, kui ta pidi tundide kaupa stuudios seisma.

Andrease suurim kirg on siiski muusika ja ta kirjutab lood ise ning põhiliselt inglise keeles.

«Olen seitse aastat elanud Inglismaal ja laulusõnade inglise keeles kirjutamine tuleb mul loomulikumalt välja. Mul on lihtsam leida riime. Eesti keel on ilus keel, aga inglise keeles tuleb kuidagi tõhusamalt,» rääkis noormees.