Suur karjääri- ja rahahoroskoop aastaks 2018

Lõvi

2018. aasta horoskoop näitab lõvide finantsväljavaateid ainult roosades toonides ja lubab rikkalikku rahalist edenemist, kuid hoiatab samas, et võite kogeda väljateenitud raha väljamaksetega venitamist.

Kulud näikse kasvavat aasta teises pooles ja üht-teist terendab ka finantskrahhide osas. Kõik peaks siiski hästi minema, kui teil on mõistust hoida end eemal spekulantidest ja sahkerdajatest. Võib-olla tuleb lõvidel Kuke aasta Koeraks ülemineku tõttu ette väikesi takistusi tõusuks karjääriredelil, kuid üldjoontes peaks aasta olema tulvil häid väljavaateid ka erialase arengu osas.

Neitsi

Neitsi peab karjääri osas olema valmis väikesteks tagasilöökideks. Lühidalt öeldes – teie raske töö tagab teile sissetuleku vaid niikaua kuni olete valmis selle nimel kõvasti pingutama. Ka investeerimisel võiksite end pigem tagasi hoida, sest kindlasti ei ole see aasta, kus võiks investeeringutega huupi žongleerida. Kellegagi partnerluses tehtud investeeringud toovad sel aastal kindlamalt tulu.

Kaalud

Esimesed paar kuud võivad kaaludel nii rahaliste vahendite kui ka professionaalse karjääri edenemise poolest keerulised olla. Kuid ärge muretsege, see on ajutine nähtus. Aasta teises pooles muutub kõik oluliselt kergemaks.

2018. aasta teine pool lubab kaaludele hüppelist finantskasvu ning uusi karjäärivõimalusi. Peaasi, tehke sel aastal kõvasti tööd, siis järgneb sellele igal juhul ka raha.

Skorpion

Skorpioni karjääriredelil näikse sel aastal varitsevat väikeseid takistusi, kuid teda saadab sellele vaatamata ametiedu. Tõsi, palgatõusu ilmselt loota mõtet ei ole. Võib hoopis esineda viivitusi või rahalisi tagasilööke, mis kindlasti ei paku oodatud finantsilist lõdvestust. Püüdke oma ressursse sel aastal targemini hallata. Ettevõtjatest skorpionidel on oodata head aastat korraliku kasumiga. Kuid sellele vaatamata tuleb kõik lepingud enne allkirjastamist hoolikalt läbi lugeda.

Ambur

Amburid, teie peate sel aastal kõvasti rügama, sest edu ei tule kergelt kätte. Miks sel aastal eriti pingutada tuleb? Aga selleks, et ennetada Saturni mõjust tingitud venitamisi ja tagasilööke. Karjääri mõistes pole olukord samuti eriti häid väljavaateid pakkuv. Selleks, et teie töö veidigi äramärkamist leiaks, tuleb teil sel aastal ikka roppumoodi pingutada. Palgalangus on tõenäoline, kuid veel tõenäolisem on, et kogu teenistus kulub elamiseks ning investeeringuteks midagi üle ei jää.

Kaljukits

Kaljukitsedele tuleb 2018. karjääri edenemise poolest ülihea aasta. Kusagil aasta teises pooles võite saada palgakõrgendust.

Aasta esimeses pooles võib teid tabada ka rahavoogude langus, seega samaaegselt tõusuga võiksite olla valmis kasvavateks trendideks ka kulutuste osas.

Tõenäoline on, et teil tuleb sel aastal teha kulutusi oma tervisele ja heaolule. Kasulik oleks siinkohal mitte kokku hoida, sest heas toonuses püsimine on teie jaoks äärmiselt tähtis.

Veevalaja

Veevalaja finantsväljavaated on sel aastal positiivsed. Teete tõenäoliselt ka sammukese ülespoole karjääriredelil. Aeg-ajalt võib muidugi esineda ka planeetide mõjust tingitud tagasilööke, kuid nendega saate te mängeldes hakkama.

Suurem palgatõus, mida juba pikemat aega oodanud olete, saabub siiski alles 2019. aastal. Teenindussektoris tegutsevatele veevalajatele saab see olema külluslik raha saamise aasta ning ka kulutused peaksid sel aastal kenasti kontrolli all püsima.

Kalad

2018. algus ei pruugi karjääri väljavaadete osas kaladele just kõige perspektiivikamaks osutuda, kuid küll te lõpuks oma läbimurde saavutate. Aasta alguskuudel kalade kulutused kindlasti kasvavad, seda just tervislike kitsaskohtade tõttu. Ka palgatõusu planeetide seis praegu ei ennusta ning rahavood võivad sel aastal olla üsna limiteeritud. Üks soovitus – kõiki rahalisi tehinguid tehes olge eriti hoolikad!