Lahutuste aasta 2017: tuntud Eesti paarid, kelle pealtnäha ideaalne suhe sai tänavu kibeda punkti

Selgeltnägija Ilona Kaldre ennustas juba jaanuaris, et 2017 saab olema lahkuminekute ja petmiste aasta. Kahjuks oli selgeltnägijal õigus.

Kristel Mardisoo ja Tanel Padar | FOTO: Erlend Štaub

Rokkar Tanel Padar ja Kristel Mardisoo läksid tänavu lahku suure skandaaliga. Tanel Padar on tänaseks omale juba uue kallima leidnud.

Artjom Savitski ja Anna Leppik | FOTO: Facebook / Kuvatõmmis

Laulja Artjom Savitski üle kolme aasta kestnud suhe armsa brüneti Annaga on paraku läbi, teatab tänane «Kroonika»

EMA 2016 galale saabujad, Rita Kender ja Kaur Kender | FOTO: Sander Ilvest

Skandaalne kirjanik Kaur Kender lahutas oma varasema abielu 2015. aastal, et abielluda kauni Ritaga. Tänaseks on paar «Kroonika» andmeil lahutatud.

«Prooviabielu» Kalvi-Kalle ja Helen. | FOTO: TV3

«Prooviabielu» Kalvi-Kalle ja Helen Kõppi suhe ei viinudki albiellumiseni. Paar teatas oma lõplikust lahkuminekust tänavu oktoobris. Eks paistab, kas tuleval aastal proovivad noored veel teineteisega ära leppida, et koos ühist last kasvatama hakata.

Sulo Tintse | FOTO: Club Butterfly

27. jaanuar. Laulja Sulo Tintse teatas, et tema kolm aastat kestnud abielu Gerliga on lõppenud. Tintse sõnul oli põhjuseks lahkukasvamine, mitte tema elus olev uus inimene

Parim kunstnik Kristi Leppik ja parim lavastaja Üllar Saaremäe preemianaeltega. | FOTO: Rakvere Teater

3. veebruar. Näitleja Üllar Saaremäe ja teatrikunstnik Kristi Leppik tutvusid 1997. aastal ning 20 aastat hiljem teatasid nad, et on oma abielu lahutanud.

Ithaka-Maria Rahula koos elukaaslasega | FOTO: Jelena Rudi

23. veebruar. Laulja Ithaka-Maria läks lahku oma ettevõtjast elukaaslasest Aleksei Savitskist ja kolis koos lastega tagasi korterisse, mille oli aastate eest soetanud koos oma eelmise abikaasa Tomi Rahulaga.

Sangar ASi nõukogu esimees Gunnar Kraft ja Heli Kraft. | FOTO: Andres Putting / presidendi kantselei

21. märts. Heli ja Gunnar Krafti abielu pidas vastu veerandsada aastat. Helil ja Gunnaril on kolm last - poeg Andreas ning tütred Katharina ja Christina.

Tallinn Fashion Week. Kolmas päev.Allan ja Vivika Oolo | FOTO: Raul Mee

16. juuni. Kiropraktik Allan Oolo ja tema naise Vivika Oolo pealtnäha ideaalne abielu jooksis karile ja paar andis avalikult teada, et lahutab oma seitse aastat kestnud abielu. Allan ja Vivika pidasid suurejoonelise pulmapeo 2010. aastal ja nende kooselust sündis kaks last.

Briti saatkonna vastuvõtt Elizabeth II troonijuubeli puhul, Andrei Korobeinik ja Elis (2012) | FOTO: Jelena Rudi

25. juuli. Riigi Teatajast selgus, et ärimees ja poliitik Andrei Korobeinik andis abikaasa Tatjana-Elis Korobeiniku lahutuse saamiseks kohtusse. Andrei ja Elis abiellusid mõned aastad tagasi ja neil on ühine tütar.

Marko Asmer ja Gerli Niilo (Gerli Asmer) | FOTO: Erakogu

25. juuli. Suvel seadusega pahuksisse sattunud Marko Asmer rääkis Elu24-le, et ta lahutas kaks päeva enne purjus peaga juhtimisega vahele jäämist ehk 12. juulil 2017 oma 2014. aastal sõlmitud abielu Gerli Asmeriga. «Siin ei ole midagi rohkem kommenteerida. Me lahutasime abielu ning kuna kõik seda (Gerli suhet Jaak Madisoniga - toim) teavad, ei hakka ma saladust tegema,» räägib Asmer ja lisab: «Meil on kaks last, kellel on siiani ema ja isa ning hetkel on lapsed minuga.»

Lenna ja Robert Roosiaia vastuvõtul | FOTO: Alar Truu/Õhtuleht/Scanpix

16. august. Muusikud Lenna Kuurmaa ja Robert Vaigla andsid teada, et nende pikaajaline suhe sai läbi. «Elu on jõudnud tänaseks sinnamaale, et meie lähisuhe Robiga lõppes mõlemapoolse taipamise tulemusena. Meie läbisaamine on endiselt väga hea ja sõbralik, kasvatame koos meie ühiseid tütreid ning oleme lapsevanemad ja sõbrad. Rohkem ja pikemalt oma eraelu teemal midagi kommenteerida ei näe me vajadust,» ütles Lenna meediale saadetud ametlikus teadaandes.