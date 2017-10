Manona Paris: ahistaja haaras minust selja tagant kinni – ühe käega kaela ümbert ja teisega jalgevahest

«Rohkem ma temale tähelepanu ei pööranud, kuni ühel hetkel tundsin, et ta haaras mul selja tagant kinni – üks käsi üle kaela ja teine jalgevahesse,» kirjeldab Paris 12-aastase tüdrukuna kogetud õõvastavat seika. Loe pikemalt Õhtulehest.

Manona Paris on üks miljonitest, kes on üle maailma osalenud #metoo aktsioonis. Märksõna «me too» ehk «mina ka» postitavad sotsiaalmeediasse naised ja mehed, kes on elus kogenud ahistamist - eesmärgiks tuua päevavalgele, kuivõrd laialtlevinud probleemiga on tegelikult tegemist.