Uus pööre: Laura Kõrgemäe ilmus sotsiaalmeedias lagedale ja väidab, et tüdrukuid sunniti valeütlusi andma

Laura, kes sulges skandaali puhkedes oma sotsiaalmeediakontod, on oma Facebooki konto taas avanud. Elu24-l ei ole seni õnnestunud Lauraga kontakti saada.

«Asi selgineb veidi selle suunas, et on välja tulnud hulk inimesi, keda on ähvardatud ja sunnitud ajakirjandusele valeütlusi andma, selletõttu on skandaal ka nii üle paisutatud,» vahendab Õhtuleht Laura kirja Invidia tüdrukutele.

Sel nädalal jõudsid avalikkuse ette väited, et Laura Kõrgemäe on oma agentuuri varjus vahendanud tüdrukuid välismaa rikkuritele seksiteenuseid pakkuma. Oma loo on meedias avaldanud kümmekond neidu ning politsei on asjaga seoses alustanud kriminaalmenetlust.

Põhja prefektuuri juhtivuurija Ardo Ranne, kes tunneb Eesti inimkaubanduse valdkonda läbi ja lõhki, tunnistas Postimehele, et politseile oli varem tulnud väga üldsõnalisi vihjeid.

«Täna oleme märkimisväärselt targemad kui kaks nädalat või kuu tagasi. Ja info ulatus üllatab. Seda kõike on märkimisväärselt rohkem, kui me arvasime. Ka olukord ise on märkimisväärselt hullem, ületades igasugused kartused. Arvudest ma rääkida ei saa, aga see on tõesti märkimisväärne teabehulk,» sõnas Ranne.