Värsketele emmedele! Vaata ägedat nippi, kuidas Anni Rahula vabaneb beebikilodest

1-2-3, let's go ||| Kuna NTC trennides on mobility nädal, siis tegime Rubiga veidi jõudu peale... #najelleesti #bredenkids #RubiBeebi P.s sleepcarrier on meil üks suur abimees. Aitab (lisaks trennile) magava beebi kärust tuppa tõsta ja korra käisime sellega isegi seenel

A post shared by Anni Rahula (@annirahula) on Oct 20, 2017 at 4:45am PDT