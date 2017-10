Luksusliku elu hämar pool: Laura Kõrgemäele kuulub räämas talu Vene piiril

Nimelt kuulub Kõrgemäele 2005. aastast krunt Värska lahes Vene piiri ääres, 6,3hektarilisel maatükil, mida ümbritseb suuremas jaos lahevesi, ning milles asub kolm hoonet, vahendab Õhtuleht.

Invidia Agentuur, mis sai loodud aastal 2014, on äri korralikult õitsenud.

Tänavu on ettevõttest raha läbi käinud summas 63 685 eurot. Mullu oli firmale edukam aasta, käive ulatus 232 632 euroni.

31-aastane Laura Kõrgemäe on raha osas avaldanud Buduaarile aastaid tagasi antud intervjuus, et raha teeb õnnelikuks, selgitades seda järgnevalt:

"Ma ei ütle, et raha on elus kõige olulisem, aga raha puudusel jääksid paljud asjad tegemata ja raha tähtsusest saadaksegi tavaliselt alles siis aru, kui seda pole. Aga nii on vist enamiku asjadega."