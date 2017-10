Invidia promotüdruku elu on üleöö rikutud: see on ebanormaalne, mis postkastides toimub

«Isikilikult olen saanud väga erinevaid kirju täiesti suvalistelt inimestelt, sellistelt juhututtavatelt, kes on sattunud Facebooki sõbralisti. Stiilis «Kas seksi saab?» ja «Palju tunnihind siis on?». Selliseid väga ebameeldivaid küsimusi,» tunnistas anonüümseks jääda sooviv neiu.

«Praegu on meedias tehtud selline pilt, nagu oleks kogu Invidia bordell. Tegelikult ei ole, seal on palju tüdrukuid, kes kooli või põhitöö kõrvalt teenisid lisaraha. See lisaraha polnud kindlasti seksiteenuste pealt, vaid ausa töö pealt.»

«Sellepärast, et inimesed ei usu seda. Kuna nii palju uudiseid ja asju on tulnud, kus väga rõvedalt kirjeldatakse meie nn tööd, siis keegi ei taha oma nägu seostada sellega. See ahistamine on ebanormaalne, mis postkastides juba praegu toimub,» tunnistas neiu.

Promotüdrukud teevad oma tööd põhitöökoha kõrvalt ja nii on nad olukorras, kus lisaks Facebooki ahistamisele on oht jääda ka oma põhitöökohast ilma.

«Mulle on öeldud, et nad ei taha, et mind seostatakse Invidiaga. Kuna nad ei taha, et klientidele jääks mulje, justkui nende juures töötab inimene, kes töötab ka bordellis.»

«Reporteriga» rääkinud neiu tegi kahe aasta jooksul Invidias vaid promotöid ja seksitöödest polnud kunagi juttu. Samas tunnistas ta, et kus suitsu, seal tuld.

