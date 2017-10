Video: Vana-Rooma keisri Caligula laeva marmorplaati kasutati kohvilauana

Mitmevärvilise mosaiigi ostis üks New Yorgis Manhattanil tegutsev antiigikaupmees, kes ei teadnud selle algset päritolu ja tegi sellest oma elutuppa kohvilaua, edastab The Telegraph.

Ajaloolaste andmetel oli see mosaiik osa Caligula luksuslaevast, millega ta tegi lõbusõite Rooma lähedasel Nemi järvel.

Nemi järv / wikipedia.org

Caligula läks ajalukku kui Vana-Rooma üks ekstsentrilisemaid ja sadistlikumaid keisreid, kellel meeldis vahel naiseks riietuda ja kes tegi hobusest konsuli.

Vana-Rooma keisrit Caligulat kujutav büst / wikipedia.org

Ta söötis vange metsloomadele, kes lasti areenile gladiaatoritega võitlema ja kuulutas enda elavaks jumalaks.

Nimetatud mosaiik leiti Nemi järvest 1928 – 1932 tehtud arheoloogiliste uuringute käigus. Uuringuteks andis käsu Itaalia diktaator Benito Mussolini, kes pidas Caligulat eeskujuks ja tahtis leida selle keisri laevade jäänused.

Benito Mussolini (1883 - 1945) / Reuters/AFP/AP/SCANPIX

Mosaiik jõudis 1940. aastal Mussolini käsul rajatud laevade muuseumi, kuid 1944. aastal põles muuseum liitlaste ja taganevate Saksa vägede vahel peetud lahingutes maha. Sõjakeerises läks mosaiik kaotsi.

Benito Mussolini asutatud Nemi laevade muuseum / wikipedia.org

Pärast Teist maailmasõda sõda hakati Caligula mosaiiki otsima ja see leiti alles nüüd USAst New Yorgist.

Vana-Rooma keisri Caligula lõbusõidulaevalt pärit mosaiik, mida kasutati kohvilauana / Kuvatõmmis/Youtube

Uurimine näitas, et selle ostsid 1960. aastatel antiigikaupmees Helen Fioratti ja ta abikaasa Nereo Fioratti, kes oli Itaalia ühe väljaande väliskorrespondent.

Nad kasutasid seda mosaiiki aastaid oma New Yorgis kodus kohvilauana.

Paar sai teada, et Itaalia politsei ja võimud otsivad Caligula mosaiiki ning nad said fotode järgi aru, et see on nende kohvilaud.

Nad tagastasid mosaiigi Itaaliale ja see pannakse Nemi järve ääres olevasse laevade muuseumi.

Itaalia Nemi järve laevade muuseum / wikipedia.org

Itaalia kultuuriministri Dario Franceschini teatel said nad lisaks mosaiigile USAst tagasi veel Vana-Rooma münte, keskaegseid käsikirju ja vaase, mis pärinevad neljandast sajandist eKr.

Ei ole teada, kuidas ja miks keiser Caligula lõbusõidulaevad, mida väidetavalt oli kokku kolm, Nemi järve põhja sattusid. Ajaloolaste arvates võisid need juba Caligual eluajal puidu vettimise tõttu uppuda või uputas need Caligula järglane keisritroonil Claudius.

Itaalia 1930. aastate reklaampilt, millel on kujutatud Nemi järvest leitud Vana-Rooma laeva ja kahe peaga Januse kuju / Personalities/Scanpix

Üks Nemi järvest leitud Vana-Rooma laevadest / wikipedia.org

Vana-Rooma keisri Claudiuse kuju / Personalities/Scanpix

Caligula (sünninimi Gaius Julius Caesar Augustus Germanicus; 31. august 12 Antium – 24. jaanuar 41 Rooma) oli Vana-Rooma keiser 18. märtsist 37 pKr kuni oma surmani. Caligula tapsid tema oma ihukaitsjad.

Caligula kaasaegsed kirjeldavad teda enamasti õela, lõbujanulise, ülimalt edeva ja vaimselt ebastabiilse valitsejana. Tänapäeva ajaloolased suhtuvad nendesse väidetesse skeptiliselt, sest säilinud ajalooürikute autoriteks on peamiselt senaatorid, kes olid Caligula poliitilised vastased.