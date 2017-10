Kupeldajatering aina suureneb: tüdrukuid vahendas ka Kristel Mardisoo?

Sel nädalal ilmsiks tulnud kupeldamisskandaali keskmes on eksmiss Laura Kõrgemäe, kes on väidetavalt tegelenud noorte tüdrukute vahendamisega meestele. Kas tegemist oli kupeldamisega või inimkaubandusega, selgitab välja politsei algatatud kriminaalmenetlus. Nüüd selgub, et sama skeemiga on seotud väidetavalt teinegi Eesti avalikkusele tuntud naine- Tanel Padari ekselukaaslane Kristel Mardisoo.