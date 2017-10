«Rannavalve» näitleja karm kogemus: 30 aastat tagasi ta vägistati ja jäeti tühermaale

Näitlejanna Donna D’Errico teatel vägistas võõras mees ta 30 aastat tagasi Floridas Panama Citys, jättes ta tühermaale, edastab Inside Edition.

Donna D'Errico / mavrixphoto.com/mavrixphoto.com/Scanpix

Naine lisas, et ta ei julgenud sellest juhtumist kellelegi rääkida, kuna tal oli juhtunu tõttu häbi ja ta kartis, et teda hakatakse põlgama.

D’Errico teatel oli ta koos sõbraga Panama City rannal, kuid sõber läks juua tooma ja ta jäi üksinda. Siis ründas teda tundmatu mees, kes ta ta autosse suurus, tühermaale sõidutas ja seal vägistas.

«Ta sõidutas mind tühermaale. Ma ei teadnud, kus olin, seal ei olnud mitte mingit valgustust. Ta tõmbas mu autost välja, üritasin vastu hakata, kuid ta oli tugevam. Mees rebis mu alasti ja vägistas minu, jättes mind vägistamispaika,» meenutas näitlejanna.

D’ Errico sõnul ei tea ta, kui kaua ta seal oli, kuid lõpuks sõitis sealt mööda auto, mille juht peatus ja ta autosse võttis.

«Ma ei ole sellest julgenud rääkida, sest mul oli häbi. Süüdistasin iseennast, et ma rohkem vastu ei hakanud ja ka seda, et kandsin sel päeval miniseelikut. Arvasin aastaid, et see oli minu enda viga, sest riietusin liiga seksikalt,» teatas ameeriklanna.

Donna D'Errico / Andrew Innerarity/REUTERS/Scanpix

D’Errico sõnul kaalus ta alguses politsei poole pöördumist, kuid siis loobus, sest kartis, et teda ennast võidakse juhtunus süüdistama hakata.

«Tundsin aastaid muret, et äkki see mees vägistas veel mõne naise, aga ma ei saa seda vist kunagi teada, sest ei läinud õigel ajal politseisse,» sõnas staar nüüd.

D’Errico sõnul jälgib ta produtsent Harvey Weinsteini seksisaagat ja loodab, et see mees saab oma karistuse.

Donna D'Errico / Joshua Blanchard/AFP

Selle kuu alguses teatasid USA mitu väljaannet, et Hollywoodi tuntud produtsent Harvey Weinstein kasutas aastaid naisi seksuaalselt ära, pannes osade näitlejannade töölepingusse isegi punkti, mille kohaselt pidid nad intiimteenust osutama. Weinstein eitab naiste ärakasutamist ja vägistamist, kuid tunnistas, et võis kedagi solvata ja palub selle pärast vabandust.

Tuntud staarid nagu Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow ja paljud teised avalikustasid, kuidas Weinstein neid seksuaalselt ahistas. «Rannavalve» näitlejanna sõnul julges ta nende naiste julguse tõttu oma loo avalikustada.

Donna D’Errico sai kuulsaks tänu Playboyle, mille jaoks ta alasti poseeris.

See meesteajakiri valis D’Errico 1995. aasta septembrinumbri playmate’iks.

Sealt edasi viis ta tee seriaali «Rannavalve», kus ta mängis 1995 – 1998.

«Rannavalve» näitleja Donna D'Errico / Kuvatõmmis/Youtube

Pärast «Rannavalvet» oli tal rolle veel mitmes seriaalis ja filmis.

49-aastane Donna D’Errico tegeleb praegu heategevusega ning osaleb arheoloogilises projektis, milles otsitakse piiblist tuntud Noa laeva jäänuseid.

Seriaali «Rannavalve» tehti 1989 – 1999, tegevus toimus Los Angeleses. Peaosa, vetelpäästjate juhti Mitch Buchannonit kehastas David Hasselhoff. Selles seriaalis mängis ka Pamela Anderson.

David Hasselhoff seriaalis «Rannavalve» / wikipedia.org

Pamela Anderson seriaalis «Rannavalve» / wikipedia.org

1999 – 2001 tehti järelsarja «Baywatch: Hawaii».