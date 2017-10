Kui Donald Trumpist sai selle aasta alguses Ameerika Ühendriikide 45. president, hakkas aina enam koos temaga nägema ta vanemat tütart Ivanka Trumpi, kellest varem oli üsna vähe teada, edastab yahoo.com.

Ivanka Trump / Twitter/Twitter/Scanpix

Vähesed teavad, et Ivanka Trumpi eesnimi ei ole tegelikult Ivanka, kuigi tal on Ivanka Trumpi nimeline rõiva- ja aksessuaaride bränd.

Kui Donald Trump sai presidendiks, teatasid mitmed allikad, et Ivanka Trumpi ei saa tegelikult Ivankaks nimetada, sest ta sünnitunnistusel ja passis on teised nimed.

«Ta õige nimi on Ivana Marie Trump. Nime Ivana sai ta oma emalt, kes samuti on Ivana. Ema on Tšehhi päritolu ja ta hakkas oma tütart hellitavalt kutsuma Ivankaks,» teatati meedias.

Ivana Trump / Doug Peters/Doug Peters/EMPICS Entertainment/Scanpix

Avalikkus hakkas Trumpi tütre nimena kasutama Ivanka, mitte Ivana Marie, sest see aitab teda eristada tema emast Ivanast.

Kõik teavad, kes on Donald Trump Jr, kuna tal on nime taga lühend, mis viitab, et tegemist on pojaga.

Eric Trump, Donald Trump ja Donald Trump Jr. / imago stock&people/imago/Future Image/Scanpix

Trumpide perekonnas on ka Donald Trump III, kes on Donald Trump Jr vanem poeg.

President Donald Trumpi keskmine poeg Eric Trump andis oma esimesele lapsele, kes sündis septembris, enda järgi nimeks Eric, kuid last kutustakse Luke’iks, et teda isast eristada.

Eric Trump ja ta naine Lara Yunaska / JOSHUA ROBERTS/Reuters/Scanpix

Donald Trumpil on viis last, lisaks nimetatud kolmele, kelle ema on Tšehhi päritolu modell Ivana Trump, on tal veel näitlejanna Marla Maplesiga tütar Tiffany Trump ja praeguse esileedi Melania Trumpiga poeg Barron Trump.

Donald Trump ja ta pere / Spencer Platt/AFP/Scanpix

Eelmise presidendi Barack Obama nooremat tütart tunneb avalikkus Sashana, kuid ta tegelik nimi on Natasha.