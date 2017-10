Need Eesti kuulsused on seotud kupeldamises kahtlustatava Laura Kõrgemäe väidetava äripartneriga

Laura Kõrgemäe, keda kahtlustatakse noorte naiste vahendamises ärimeestele läbi Invidia agentuuri, on väidetavalt seotud I.J. Zandi (kodanikunimi Iraj) nimelise meesterahvaga. Floridas ja Genfis resideeruva mehe kohta on tulnud infot ja detaile erinevatelt «ohvritelt». Tegemist on sotsiaalmeedias aktiivse härraga, kes tunneb mitmeid Eesti tuntud inimesi. Piilu galeriid!