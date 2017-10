Mis hoiab inimest ühe töö juures aastakümneid kinni?

Roald Johannson saadab oma seekordset «Roaldi nädal» lugu tehes nelja eestlast, kes aastakümneid teinud ühte ja sama tööd. 63-aastane kahjuritõrjuja Juhan võtab Roaldi kaasa rottide hävitustööle.

«Roaldi nädal» / Kanal 2

72-aastane Paide Gümnaasiumi administraator Maie kutsub saatejuhi kooliruumidesse, mis naisele on teiseks koduks olnud juba 45 aastat.

«Roaldi nädal» / Kanal 2

Ligi 30 aastase kogemusega kelner Rainer meenutab oma kirkamaid kogemusi hotellides, laevas ja restoranis töötamisest. Ja juba 1974. aastast Tartu Ülikooli Raamatukogus töötanud Malle tutvustab saatejuhile raamatukogu salajasemaid paikasid.

«Roaldi nädal» / Kanal 2

Ametite poolest küll täiesti erinevad, ühendab tänase «Roaldi nädala» peategelasi üks ja sama joon – nad tunnevad oma tööd ja on sellele truud olnud pikki aastaid. Miks pole nad otsinud uut kohta ja uut ametit? Kas see on suur armastus töö vastu või hoopis laiskus? On selle taga koormav pangalaen või mingi muu põhjus? Just seda Roald Johannson täna välja selgitabki.

«Roaldi nädal: Truu ühele ametile» on Kanal 2 ekraanil täna kell 20:30.