Naisreporter Weinsteini skandaali valguses: David Schwimmer on tõeline härrasmees

Weinsteini kohta käivate paljastuste kõrval on meediasse jõudnud veel mitmed samasuguseid naiste ärakasutamise lood, kuid reporter Nell Minow meenutas juhtumit, mis näitab, et kõik Hollywoodi mehed ei ole «sead», edastab news.com.au.

Filmireporter Minow intervjueeris 2011. aastal Washingtoni ühes hotellis seriaalist «Sõbrad» tuntud näitlejat David Schwimmerit, kellel valmis siis film «Trust», mis räägib tüdrukust, kes satub internetipedofiili küüsi.

David Schwimmer / Rich Fury/AP/scanpix

Reporter ja Schwimmer kohtusid hotelli restoranis, kuid üsna pea selgus, et seal on intervjuu läbiviimiseks liiga palju lärmi.

Schwimmer tegi siis ettepaneku, et nad võivad minna tema hotellituppa, kus on vaikne.

Minow sõnul oli Schwimmeril võimalus teda seksuaalselt ära kasutada, kuid see näitleja osutus tõeliseks härrasmeheks.

«Ta sai kohe aru, et mul on ebamugav, kuid ta lahendas olukorra kiiresti. Ta kutsus hotelli ühe töötaja meie intervjuu juurde. See isik oli tunnistaja, et hotellitoas toimub töökohtumine. Olin juba selle juhtumi unustanud, kuid Weinsteini draama tõi selle uuesti meelde. Schwimmer suhtus olukorda delikaatselt ja lahendas selle oskuslikult,» meenutas reporter.

David Schwimmer / Mike Blake/Reuters/Scanpix

Minow saatis nüüd Twitteris Schwimmerile sõnumi, et tema puhul on tegemist intelligentse mehega, kes on samas hea näitleja.

«Tänan David Schwimmerit, ta käitus intelligentselt ja härrasmehelikult. Lisaks on ta osatäitmised väga head,» kirjutas reporter sel nädalal oma tviidis.