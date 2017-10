Kes on see salapärane tuntud inimene, kes andis välja Laura Kõrgemäe?

Ajakirjanik, kes avaldas loo mõned päevad tagasi, rääkis Raadio 2-le antud antud intervjuus, et vihje Kõrgemäe kahtlasest ärist jõudis temani ühe tuntud eestlase kaudu, kellega ajakirjanik ise sõbrasuhetes on. «See tuli nagu mingis peosituatsioonis, ma küsisin ka, et misasja, kas päriselt,» lausus ajakirjanik.

Loo avaldamise hirmus on Laura ajakirjanikku ka ähvardanud: «Ta on mind mitu korda ähvardanud ja öelnud, et sa ju ei tahaks, et ma sinu kohta laimusüüdistust teeks,» meenutas ajakirjanik. Refereeritud teksti täispikka artiklit loe Menust.