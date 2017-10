Mis on saanud «Terevisiooni» Eerost?

Reinu käis külas muusikasaates Eesti Top7 ja avaldas saatejuht Kaidor Kaharile, et elab pärast «Terevisioonist» lahkumist tõelist rokkstaari elu. «Just seda ma olen.

Magan hommikul kaua, siis lähen proovi ja naudin rokkmuusiku tõelist elu,» ütles Reinu, kes toimetab nüüd hoopis muusika kallal.



Muusikakollektiiv «Hõbeniit», mis sai kokku aastal 2010 ja vahepeal varjusurmas oli, elab nüüd säravamalt kui kunagi varem.

Tegemist on on glam-rock kollektiiviga, kus suur rõhk on sädelevatel kostüümidel, vahendab Menu. Pikemat artiklit loe siit.