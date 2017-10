Kupeldamisreisil käinu: vaevalt need tüdrukud nutsid, kui said endale telefone ja riideid

«Kui vaadata sotsiaalmeediakanalites erinevate näitsikute kontosid – kuskohast saadakse ressursid sellist luksuslikku elu endale lubada,» viitab anonüümsust palunud allikas, kes on ka ise käinud taolisel reisil, nagu Kõrgemäe väidetavalt vahendas.

Ta jätkab: «Sotsiaalmeediakanalites olevad pildid tüdrukutest jahtidel ja meestest, kes asjad «kinni maksavad» ei ole muinasjutt. «Nüüd tuli see Eestis välja ja väga räpaselt – läbi endise missi.»

Allika sõnul on skeemi sattunud noored inimesed, keda on kerge mõjutada ja kelle silmad põlevad rahanumbri peale. «Laura Kõrgemäe modelliagentuuri valguses rääkides on sealsed «kasvandikud» kindlasti teadlikud, mida teevad: kui lähevad enda keha eksponeerima, siis on õhkõrn piir, mille ületamine muudab olukorra räpaseks.»



«Vaevalt need tüdrukud nutsid, kui said endale telefone, riideid vms lubada. See, mille eest, on juba iseasi ja igaühe südametunnistusel,» nendib skeemiga tuttav tütarlaps.

Kes on see salapärane niiditõmbaja härra Zand? «Ma ei pea härra Zandi mingil moel kurjategijaks,» ütleb allikas ja iseloomustab peamiselt USAs ja Šveitsis resideeruvat meest: «Ta on meeldiv vestleja. Väga lihtne on sellesse ringi sattuda. Kindlasti on kellelgi olnud temaga seotult räpaseid seiku, aga taas on küsimus selles – kaugele neiu ise laseb asjadel areneda,» viitab ta taksojuhi kirjeldusele kapotil vägistatud naisterahvast. «Ma küll ei usu, et selle teema juures oli tegemist Zandiga, kuigi Eestis oli tal oma autojuht tõepoolest olemas,» ütleb Elu24-le antud intervjuus anonüümne allikas.