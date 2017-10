Ühe neiu edulugu ehk kuidas sai alguse Laura Kõrgemäe avaliku elu tähelend

Laura Kõrgemäe / Sille Annuk

«Missid 2005» võitja Laura Kõrgemäe torti lahti lõikamas pidulikul õhtul Kalvi mõisas. / Kanal 2

«Missid 2005» esikolmik: Angelica, Laura ja Kadri. / Kanal 2

2005. aasta sügisel said Eesti televaatajad kaasa elada uut tüüpi missivalimistele, kui populaarses tõsielusarjas «Missid» võistlesid ihaldusväärse tiitli nimel kümme kaunitari. Kümne saate jooksul pandi proovile neidude pingetaluvus ja suhtlemisoskused. Pinget süvendas seegi, et iga saate lõpus hääletas žürii ühe neiu võistluselt välja. Menusaate võitis Laura, kes esindas Eestit Hiinas toimunud Miss World iludusvõistlusel. Esimeseks printsessiks kuulutati Kadri Tammoja ja teiseks printsessiks Angelica Lebedev.

Telegeeniga sündinud Laura asus pärast esimest hooaega juba ise saatejuhi rolli.



Saatejuht Laura Kõrgemäe. / Filmimees





Ilusate naiste ümber tiirlevad mehed kui kärbsed. Nii on ka kaunis Laura mitmete vastassoo esindajate palavam unenägu ja silmarõõm. Endine miss on sattunud mitmel korral meestele mõeldud ajakirja kaante vahele.

Laura Kõrgemäe / Playboy

Ainsana Eestis: meesteajakiri FHM pakub paljastavate kehakatetega naise ilu eksponeerivat kalendrit, pildil augusti kalendripiiga Laura Kõrgemäe. / AFP / Scanpix

Kõrgemäed on suhete tandril saatnud aga rohkem skandaale kui mõnel teisel maarjamaa kaunitaril.

2005. aastal avaldas Laura tollane elukaaslane Andreas Eelmäe, et tüdruku näol on tegemist krantsiga. Eelmäe tiris 2005. aastal ajakirja Kroonika veergudel rahva ette nende armuromaani üksikasjad.

Andreas Eelmäe / Teet Malsroos/Õhtuleht

Paljastavas loos, kus Andreas ekskallimat krantsiks sõimas, häbistas noormees nii Laurat kui ka tema ema. Laura sõnul olevat noormees teda kantpeadega ähvardanud ja oli vägivaldne. Tartu klubis Atlantis olevat paarike aga sõneledes suisa kaklema läinud.

Laura suhetepagasisse kuuluvad edukad sportlased nagu korvallurid Gregor Arbet, kellega oli Kõrgemäe kokku-lahku suhtes aastal 2007 ning NBA ridadesse kuuluv Läti korvallitäht Andris Biedrins, kellega Laural oli armuromaan aastal 2009.

Gregor Arbet / Mihkel Maripuu

Andris Biedrins / Reuters/Scanpix

Laura kohtus oma lapse isa, finantsguru ja investeerimispankuri Veikko Maripuuga aastal 2010. Sama aasta lõpus teatasid noored kihlumisest.

«Mu elu on nagu peatükk muinasjutust, mis kestab,» rääkis Laura vahetult pärast kihlumist ajakirjale Kroonika. Veiko palus Laura kätt vana aasta viimasel päeval. «See tuli mulle täieliku üllatusena, rahulikus koduses miljöös, kõik oli armas ja romantiline!»

Kihlasõrmus oli Laura sõnul täiuslik – valmistatud valgest kullast ja kaunistatud ilusate kivikestega.

Pulmapäeva ei olnud Veiko ja Laura paika pannud. «Kõigepealt ootame oma poja sündi, seejärel saab alles vaikselt pulmadele mõelda. Eks iga pruudi unistus on oma pulmapäeval ikka hea välja näha.» arutles 6 aastat tagasi Laura.

Redgate Capitali partner Veikko Maripuu. / TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

2011. aasta 22. veebruaris sündis Veikkole ja Laurale pisipoeg Karl Marcus. Veikko kohta on endine miss öelnud: «Mul on Veikkoga kindlustunne. Meie päevades on palju naeru ja rõõmu ja õnneks vähe erimeelsusi. Mul on temaga hea rahulik, ma tunnen ennast tema seltskonnas suurepäraselt. Ta täiendab mind. Ja temast saab kindlasti hea isa, ta juba on hea isa.» Veikkol oli eelnevast suhtest poeg ja tütar.