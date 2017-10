Seksisõltuvusravil olev Harvey Weinstein eirab reegleid ega allu korraldustele

Pärast oma filmistuudiost The Weinstein Company vallandamist suundus produtsent Arizonas Wickenburgis asuvasse mainekasse sõltuvusravikeskusesse The Meadows seksisõltuvust ravima, edastab news.com.au.

Arizonas asuv mainekas sõltuvusravikeskus The Meadows (punase kivikatusega hoonetekompleks paremal) / Jake B. / MEGA/Scanpix

Selles keskuses pakutakse seksisõltlastele 45-päevast ravipaketti The Gentle Path, mis maksab 37 000 dollarit.

Paketis on erateraapia, grupiteraapia, jooga, meditatsioon, veeteraapia, ratsutamine ja kunst.

Ravikeskuses on keelatud mobiiltelefoni kasutada, kuid Weinstein on seda reeglit eiranud ning peab pikki telefonikõnesid oma advokaatide ja toetajatega. Ta on seni seisukohal, et naised seksisid temaga omast vabast tahtest.

Harvey Weinstein Oscarite jagamise galal tänavu veebruaris. / Mike Blake/Reuters/Scanpix

Võõrutuskliiniku töötajate sõnul ei saanud nad Weinsteini majutada ravikeskusesse, sest ta segas teisi ravil olijaid, ning ta suunati lähedal asuvasse hotelli.

«Weinstein ei taha koostööd teha, vaid käitub nii, nagu heaks arvab. Ta teab, et mobiiltelefoni ei tohi kasutada, kuid teeb seda siiski. Samuti on ta jäänud teraapiate, kaasa arvatud grupiteraapia ajal magama,» teatasid kliiniku esindajad.

USA meedia teatel saab Weinstein erinevate terapeutidega eraravi, kuid osaleb ka ravigruppides, kuid talle selline ravimeetod ei meeldi.

«Harvey hilines ühele grupiteraapia seansile 15 minutit ja kui ta pidi rääkima oma probleemidest, siis ta sõnas, et tema vastu on korraldatud vandenõu ja talle peetakse nõiajahti. Ta jutt oli üsna paranoiline,» sõnas anonüümseks jääda soovinud terapeut.

Teisel juhtumil jäi Harvey Weinstein magama ajal, mil teised grupiteraapias osalejad oma lugusid rääkisid. Produtsent põhjendas magama jäämist, et ta ei viitsinud «seda möla kuulata».

«Harvey jäi teraapias magama ja eiras reegleid, võttes grupiteraapiasse kaasa mobiiltelefoni. Ta ärkas siis, kui telefon helisema hakkas, haaras selle, alustas kõnet ja tormas siis ruumist välja,» teatas kliiniku allikas.

Väidetavalt loobus Weinstein grupiteraapiast, kuna see häiris teda, kuid tema käitumine oli häirinud ka teisi ja ta käib alates järgmisest nädalat vaid personaalteraapias. Samuti kontrollitakse sagedamini, kas ta üritab mobiiltelefoni kasutada.

«Harvey on kogu aeg rõhutanud, et ta ei ole ühtegi naist vägistanud, kõik toimus tema ja naiste omavahelise kokkuleppe aluse ning naised olid seksiga nõus. Ta tunnistas, et võis valesti käituda, kuid ta ei ole vägistaja. Tal on mobiiltelefon alles, kuid teraapia ajal tuleb tal sellest loobuda,» teatas üks terapeutidest.

Harvey Weinsteini ravi Arizona võõrutuskliinikus jätkub, kuid ei ole teada, kui kaua ta seal on.

Los Angelese politsei uurib süüdistusi, mille kohaselt Weinstein vägistas ja ahistas aastakümnete jooksul paljusid naisi, sõlmides näitlejannadega lepinguid, milles oli ka seksi kohta käiv punkt.