Pildid ja video: maffiamaestrod Al Pacino ja Robert De Niro mängivad jälle koos

The Suni teatel põhineb see film Charles Brandi 2003. aastal raamatul «I Heard You Paint Houses», mis omakorda põhineb tõsiselulistel sündmustel.

77-aastane Al Pacino ja 74-aastane Robert De Niro on varem koos mänginud kolmes filmis: 1974. aastal «The Godfather: Part II» (Ristiisa), 1995. aasta filmis «Heat» ja 2008. aasta linateoses «Righteous Kill».

Režissöör Martin Scorsese näitab oma uues filmis «The Irishman» maffia käsilase Frank «The Irishman» Sheerani elu läbi aastate.

Filmis kehastab Sheeranit De Niro, tegelane vaatab oma elule ja maffia palgamõrvariks oldud aastatele tagasi.

Väidetavalt oli Sheeran seotud kurikuulsa maffiabossi Jimmy Hoffa kadumisega 1975. aasta juulis. Arvatavalt ta tapeti ja hävitati, kuna tema surnukeha ei leitud.

Uues filmis astub Hoffana üles Al Pacino.

Režissöör Scorsese teatel on uus linateos «The Irishman» erinev tema mitmest varaemast maffiateemalisest filmist «Casino», «Goodfellas», «Taxi Driver» ja «Raging Bull».

«Mitmes varasemas filmis olid peategelased noored, nad tegutsesid ja võitlesid, nüüd on aga vanemaealised, kes vaatavad elatud elule tagasi ja analüüsivad seda,» selgitas režissöör.

Uus film on Scorsese ja De Niro kümnes koostöö, varem on nad koos teinud näiteks filme «Taxi Driver» ja «Raging Bull».

Filmis «The Irishman» näeb lisaks De Nirole ja Pacinole veel Harvey Keitelit, Anna Paquini ja Jack Hustonit.

Frank «The Irishman» Sheeran (25. oktoober 1920 – 14. detsember 2003) oli USA ametiühingutegelane, kellel oli väidetavalt seos Bufalino maffiaperekonnaga.

James Riddle «Jimmy» Hoffa (14. veebruar 1913 – kadunud 30. juulil 1975, kuulutati ametlikult surnuks 30. juulil 1982) oli Ameerika Ühendriikide ametiühingu juht, keda süüdistati seotuses maffiaga, ta kandis altkäemaksude ja pettuste eest mõnda aega vanglakaristust, kuid jäi 30. juulil 1975. aastal kadunuks. Teda nähti viimast korda Detroidi äärelinnas asuva restorani Machus Red Foz parklas.

