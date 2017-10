«Roosiaia kuninganna» Anne Veski jõuab sadade miljoniteni!

Kuigi käes on alles oktoober, on salvestus juba «purgis». «Suursugune kontsert toimus Kremli kontserdisaalis,» lausus Anne Veski ajakirjale Kroonika.

Raplast pärit Anne Veski saavutas tuntuse tänu esikohale Sopoti lauluvõistluse poolakeelse laulu kategoorias 1984. aastal. Sellest ajast peale on armastatud lauljannat saatnud edu nii kodumaal kui idanaabrite seas.